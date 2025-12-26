Las reservas del Banco Central alcanzaron un récord histórico en la era Milei con US$43.610 millones

Las arcas de la autoridad monetaria sumaron US$596 millones en la jornada del viernes, impulsadas por el ingreso de divisas de organismos internacionales y la suba de cotizaciones.

Las reservas de divisas del Banco Central dieron un salto fuerte de 596 millones de dólares este viernes y cerraron en un nuevo récord en la gestión de Javier Milei, alcanzando 43.610 millones de dólares. La evolución de las reservas es seguida de cerca por los especialistas porque es la variable clave que mira el FMI para determinar si se cumplirá la meta del último desembolso.

¿Cuánto acumularon las reservas en la semana de Navidad? En la semana corta de Navidad, las arcas de la autoridad monetaria escalaron 1.197 millones de dólares, consolidando una tendencia positiva en la acumulación de divisas.

¿Por qué aumentaron las reservas? La suba de la jornada respondió a dos factores principales: el ingreso de divisas por parte de organismos internacionales y la suba de las cotizaciones de las divisas y otros activos que componen las reservas.

¿A cuánto cotizó el dólar oficial? En la jornada, el dólar oficial minorista cotizó a 1.425 pesos para la compra y a 1.475 pesos para la venta en el Banco Nación (BNA). En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a 1.475,45 pesos para la venta. En el segmento mayorista, el dólar se ubicó en 1.452,50 pesos.

¿Cuál fue la cotización del dólar blue? El dólar blue cotizó a 1.510 pesos para la compra y a 1.530 pesos para la venta, mientras el Senado debate el Presupuesto 2026.