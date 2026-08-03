Las provincias recibieron más fondos por coparticipación de impuestos en julio

Las transferencias automáticas que el Gobierno distribuye entre las provincias por la coparticipación federal de impuestos crecieron en julio y revirtieron la caída registrada el mes anterior. El principal impulso provino de la recaudación del Impuesto a las Ganancias, favorecida por el calendario de vencimientos de personas físicas. Sin embargo, el desempeño acumulado de 2026 continúa por debajo del registrado un año atrás.

Durante julio, el Gobierno nacional giró $7,25 billones a las 24 jurisdicciones en concepto de coparticipación, leyes especiales y otros regímenes automáticos. En términos reales, el monto representó un incremento del 7,5% frente al mismo mes de 2025 y un avance del 2,3% respecto de junio.

De acuerdo con un informe de Politikon Chaco, elaborado sobre datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) y del INDEC, la mejora estuvo explicada principalmente por la evolución del Impuesto a las Ganancias, cuya recaudación creció 19,9% en términos reales. El informe atribuye ese resultado al impacto de los vencimientos correspondientes a personas físicas.

La Coparticipación Federal de Impuestos concentró el 92% de los recursos distribuidos y alcanzó los $6,63 billones, con una suba interanual real del 7,6%. En contraste, la recaudación del IVA prácticamente no mostró variaciones y registró una leve baja del 0,1% en la comparación interanual.

Según el relevamiento, la recuperación de Ganancias significó un ingreso adicional de aproximadamente $502.737 millones para el conjunto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. También crecieron los recursos distribuidos mediante leyes y regímenes especiales, que totalizaron $337.641 millones y aumentaron 19,7% en términos reales. Dentro de ese grupo se destacaron los incrementos del Monotributo, con un alza del 60,6%; del Impuesto a los Combustibles Líquidos, con 24,6%; y de Bienes Personales, con 22,3%.

En tanto, los fondos correspondientes a la Compensación del Consenso Fiscal alcanzaron $277.387 millones y registraron una disminución real del 7,8% frente a julio del año pasado.

Desigualdades entre provincias

El informe señala que las 24 jurisdicciones recibieron más recursos que un año atrás en términos reales, aunque con diferencias entre provincias.

Catamarca registró el mayor incremento, con una mejora del 10,3%, y fue la única provincia que alcanzó una expansión de dos dígitos. Detrás se ubicaron Salta, con 8,8%, y Tierra del Fuego y San Luis, ambas con aumentos del 8,3%. En el otro extremo, Buenos Aires mostró el menor crecimiento, con una suba real del 6,2%, seguida por Tucumán, con 6,5%.

Pese al resultado favorable de julio, el acumulado de los primeros siete meses de 2026 todavía refleja una contracción respecto del año anterior. Entre enero y julio, las transferencias automáticas sumaron $44,17 billones, lo que representa una caída real del 1,3% frente al mismo período de 2025. Esa disminución equivale a una pérdida de alrededor de $627.188 millones para el conjunto de las jurisdicciones subnacionales, medidos a valores actuales.