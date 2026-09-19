Las CTA impugnan el nuevo salario mínimo y reclaman reabrir la negociación

La CTA de las y los Trabajadores y la CTA Autónoma presentaron una carta documento ante la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para impugnar la resolución que estableció el nuevo valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Las centrales sindicales sostienen que la Resolución 4/2026 fue dictada mediante un procedimiento que, según su planteo, no respetó las disposiciones establecidas por la Ley 24.013. Por ese motivo, solicitaron que el Gobierno vuelva a convocar al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

El pedido incluye que el encuentro sea presencial y que se retome una instancia de negociación entre las partes.

En la presentación, las CTA califican a la resolución como de “nulidad absoluta e insanable”. Argumentan que la determinación del salario mínimo no habría respetado el mecanismo previsto legalmente ni habría explicado de manera suficiente los criterios utilizados para establecer el incremento.

Las organizaciones también cuestionan que no se haya considerado, según su interpretación, la evolución del costo de vida ni los objetivos que la Constitución y las normas laborales establecen para el salario mínimo.

La diferencia entre inflación y salario mínimo

Uno de los principales argumentos planteados por las centrales sindicales está relacionado con la pérdida del poder adquisitivo.

Según los datos incluidos en la presentación, a agosto de 2026 la inflación interanual fue del 33,3%, mientras que el salario mínimo registró un incremento del 16,96% durante el mismo período.

Para las CTA, esa diferencia implica un deterioro del ingreso de los trabajadores que perciben los menores salarios.

Las organizaciones también señalan que el SMVM quedó por debajo de la Canasta Básica Total, situación que, de acuerdo con su planteo, afecta particularmente a los hogares de menores ingresos.

Reclaman una nueva convocatoria

Las dos centrales sindicales cuestionaron además el funcionamiento del Consejo del Salario y reclamaron que vuelva a convertirse en un ámbito efectivo de negociación.

En ese sentido, plantearon que la convocatoria no debe limitarse a una instancia formal, sino que debe permitir que las partes presenten propuestas, discutan alternativas y busquen alcanzar un acuerdo.

El reclamo apunta a que la definición del salario mínimo sea resultado de un proceso de diálogo entre los sectores involucrados y no de una decisión unilateral del Poder Ejecutivo.

Intiman al Gobierno y advierten por acciones legales

A través de la carta documento, las CTA intimaron a Pettovello a convocar nuevamente al Consejo del Salario en un plazo de 48 horas y solicitaron revisar el monto establecido para el salario mínimo.

Además, anticiparon que, si no reciben una respuesta favorable, avanzarán con acciones administrativas y judiciales, además de realizar presentaciones ante organismos nacionales e internacionales.

El conflicto se suma así a los cuestionamientos sindicales sobre el mecanismo utilizado por el Gobierno para definir el nuevo piso salarial y abre una nueva instancia de disputa en torno a la evolución de los ingresos frente a la inflación.