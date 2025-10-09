Las acciones argentinas trepan hasta 12% en Wall Street y los bonos se pintan de verde

Las acciones argentinas en Wall Street trepan hasta 12%, mientras que los bonos se pintan de verde. La reacción del mercados se da luego de las declaraciones de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, y luego de que se conociera que el ministro de Economía, Luis Caputo, regresa al país tras su gira por Washington para delinear la ayuda financiera que brindará Estados Unidos.

En Nueva York, la deuda soberana es impulsada por los siguientes títulos: Global 2046 (+7,3%), Bonar 2038 (+6,2%) y el Global 2035 (+5,6%).

Los bonos bajo legislación local también muestra subas generalizadas. El Bonar 2038 sube 4,2% y el Global 2041 3,9%

En la plaza local, el Merval escala 6%. Las acciones del panel líder registran subas generalizadas impulsadas por el Macro, que incrementa 10%.

Mientras que los ADRs en Nueva York trepan hasta un 12,9% impulsados por los bancos: Macro (+12,9%), Supervielle (+12,2%), BBVA (+10,4%) y Galicia (+9,1%).

Sube el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial se muestra volátil en la jornada financiera de este jueves: luego de trepar hasta los $ 1.467, bajó hasta los $ 1.460 y retomó una suba hasta los $ 1.465.

El minorista escaló $ 35 hasta los $ 1.490. El blue se mantiene en $ 1.475.

Los tipos de cambio financieros muestran leves bajas. El MEP se vende a $ 1.501,7 y el CCL a $ 1.527,9.