La Rioja acordó con una empresa de EE.UU. para el desarrollo y exploración de minerales críticos.

La provincia de La Rioja dio un nuevo paso en el desarrollo de su política minera al suscribir un convenio tripartito con la empresa estatal Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE) y la compañía estadounidense American Minerals S.A. para impulsar tareas de prospección y exploración de minerales críticos y tierras raras .

El acuerdo fue firmado por el gobernador Ricardo Quintela y prevé el inicio de trabajos técnicos en distintas áreas del territorio provincial, en un contexto global donde estos recursos adquieren un valor estratégico creciente por su aplicación en tecnologías avanzadas .

Las tareas de exploración contarán con el acompañamiento del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), que aportará equipamiento, información geológica y asistencia técnica especializada para el desarrollo de los estudios de campo.

Con este entendimiento, La Rioja se posiciona como la primera provincia del país en avanzar con un esquema de cooperación orientado específicamente a minerales críticos y tierras raras, un sector que aún se encuentra en etapa inicial dentro de la minería nacional. A través de su cuenta de X, el gobernador riojano escribió: “La Rioja mira al futuro y lo construye con desarrollo y soberanía. La provincia tiene un enorme potencial minero y apostamos a la investigación, la innovación y el conocimiento para ponerlo en valor, atraer más inversiones y generar trabajo ”.

Desde el sector privado, el fundador y CEO de American Minerals S.A., Sergio Rotondo, explicó el perfil de la compañía y el alcance del acuerdo. “ Somos una empresa estadounidense, nacida en Nueva York, dedicada a la prospección y exploración de minerales críticos y tierras raras para defensa ”, afirmó.

Rotondo precisó que el trabajo en La Rioja estará orientado exclusivamente a ese segmento: “No estamos buscando cobre ni litio, sino específicamente minerales críticos y tierras raras vinculadas a defensa. Argentina habla de estos recursos, pero todavía hay muy poca información, y eso es lo que venimos a desarrollar junto con el Segemar”.

El acuerdo se da en un momento en que los minerales críticos y las tierras raras ganan centralidad en la agenda global, impulsados por la transición energética, la industria tecnológica y las necesidades de defensa. Estados Unidos, la Unión Europea y otras potencias avanzan en estrategias para asegurar cadenas de suministro confiables, lo que abre una ventana de oportunidad para países con potencial geológico aún poco explorado, en el que China marca el rumbo a nivel mundial.

quintela

La importancia de los minerales críticos

Rotondo puso el foco en el impacto económico del acuerdo: “Lo importante es que habrá inversión extranjera directa, desarrollo para los habitantes de la provincia, empleo y, fundamentalmente, poner en valor proyectos que Argentina todavía no sabe que tiene”. Y agregó: “No es solo La Rioja; ninguna provincia identifica estos recursos porque es algo nuevo. Lo que nosotros venimos a hacer es innovación”.

El directivo tiene trayectoria previa en minería, como fundador de Golden Mining S.A., empresa vinculada al proyecto Hualilán en San Juan, donde se descubrieron 2,8 millones de onzas de oro.

Inversión extranjera, empleo e innovación

Tras la firma, la secretaria de Minería provincial, Ivanna Guardia, remarcó que el objetivo inicial será generar información geológica confiable, un paso clave para despertar interés inversor. “Se trata de obtener información sobre la mineralogía que tenemos, su calidad y su cantidad, y luego poder avanzar con la empresa en otros pasos más adelante”, señaló.

En ese sentido, fue contundente: “La provincia de La Rioja tiene mucho potencial, pero si no hacemos investigación, prospección y exploración, no podremos determinarlo. Hoy la provincia necesita este tipo de acuerdos para tomar muestras, generar conocimiento y otorgar mayor valor a los proyectos”.