La región pampeana aportó la mayor cantidad de dólares por exportaciones durante 2025.

Las exportaciones alcanzaron los US$79.592 millones entre enero y noviembre de 2025, una suba del 9,5% respecto al mismo periodo de 2024. La región Pampeana, en línea con el comportamiento histórico, aportó la mayor cantidad de dólares por ventas al exterior.

En cuanto a las cantidades exportadas, durante 2025 los envíos al exterior totalizaron 132,2 millones de toneladas, un crecimiento del 13,8% interanual. La consultora Politikon Chaco señaló que “esta situación denota una caída en los precios promedio de exportación que es del -3,7%”.

El informe de la consultora también desagregó las exportaciones por regiones geográficas del país y reveló que la región Pampeana concentró el 70% del total exportado por un monto de US$55.750 millones.

Le siguen la Patagonia con el 14,3% (US$11.381 millones), el NOA con el 6,9% (US$5.530 millones), Cuyo con el 4,9% (US$3.899 millones), Otros con 2,2% (US$1.716 millones) y cierra el NEA con el 1,7% (US$1.317 millones).

Asimismo, el estudio remarcó que “si se analiza las exportaciones en cantidades (millones de toneladas), la región Pampeana explicó el 75,8% de las mismas.

Exportaciones por provincias

De acuerdo al análisis, Buenos Aires fue el distrito de mayor exportaciones, con US$28.766 millones o un 36,1% del total). Las mayores ventas bonaerenses al exterior fueron manufacturas industriales (MOI) con el 37% del total de la provincia.

Luego le siguió Santa Fe con exportaciones por US$14.150 millones, es decir, 17,8% del total del país. Las manufacturas agropecuarias (MOA) representaron el 77% de los dólares de las exportaciones santafesinas.

La provincia de Córdoba completó el podio con un total de US$9.729 millones, 12,2% del total de Argentina, principalmente impulsada por las manufacturas agropecuarias y productos primarios que explicaron en conjunto el 85% del total de ventas cordobesas al exterior.

Las provincias que menos exportaron

En el otro extremo del ranking, el estudio mostró que las tres provincias con menor volumen exportado fueron Corrientes con US$295 millones (0,4% del total), La Rioja con US$152 millones (0,2%) y Formosa con US$44 millones (0,1%).