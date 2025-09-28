La primavera fintech en América Latina: cinco claves para el próximo capítulo

No solo América Latina la ola fintech global: la está liderando. En 2024, las fintech crecieron 21% frente al 6% de los bancos tradicionales, y la región ya alcanza un 5% de penetración en ingresos de banca y seguros, duplicando a Europa y Asia-Pacífico. Es la “Primavera fintech ” de la que hablan BCG y QED —y está ocurriendo acá.

En Argentina, el crédito fintech creció 68% interanual y ya supera los 5 millones de usuarios. 1 de cada 4 créditos del sistema financiero se toma hoy en una fintech . Solo un 29% opera exclusivamente en digital, lo que confirma la complementariedad con la banca.

Además, el modelo maduró: de crecer a cualquier costo, a buscar rentabilidad sostenible. En 2024, 7 de cada 10 fintech públicas fueron rentables.

Las personas jurídicas que usan crédito fintech crecieron 36% en un año. Las empresas también están apostando por lo digital.

Un futuro brillante (y responsable)

No es una moda ni un ciclo: es la construcción de una nueva infraestructura financiera latinoamericana. El reto es escalar con responsabilidad, ampliando el acceso simple, digital y competitivo en toda la región.

La primavera fintech no es una estación: es el inicio de una nueva era.

* Julián Sanclemente, CEO y co-founder de Alprestamo