La primavera fintech en América Latina: cinco claves para el próximo capítulo
La región vive un auge financiero: innovación, Inteligencia Artificial y nuevos modelos marcan las claves que definirán el futuro fintech latinoamericano.
No solo América Latina la ola fintech global: la está liderando. En 2024, las fintech crecieron 21% frente al 6% de los bancos tradicionales, y la región ya alcanza un 5% de penetración en ingresos de banca y seguros, duplicando a Europa y Asia-Pacífico. Es la “Primavera fintech” de la que hablan BCG y QED —y está ocurriendo acá.
Un cambio de era
En Argentina, el crédito fintech creció 68% interanual y ya supera los 5 millones de usuarios. 1 de cada 4 créditos del sistema financiero se toma hoy en una fintech. Solo un 29% opera exclusivamente en digital, lo que confirma la complementariedad con la banca.
Te Podría Interesar
Además, el modelo maduró: de crecer a cualquier costo, a buscar rentabilidad sostenible. En 2024, 7 de cada 10 fintech públicas fueron rentables.
Cinco tendencias que definen el próximo capítulo
- Inteligencia Artificial agéntica: de asistente a protagonista. La próxima revolución no es la IA generativa: es la IA agéntica. Sistemas que aprenden, deciden y actúan de forma autónoma. Desde ajustar metas de ahorro hasta mover fondos en segundo plano. Para marketplaces, significa ofrecer gestión financiera de nivel private banking a millones de usuarios masivos.
- Finanzas on-chain y tokenización: la nueva plomería. La tokenización de bonos, acciones o real estate traerá liquidación instantánea, costos más bajos y acceso a activos antes exclusivos. En paralelo, las stablecoins ya son clave en pagos transfronterizos y remesas en la región.
- Challenger banks: profundidad antes que expansión. Aunque globalmente los depósitos fintech aún representan solo 2% del mercado, crecen 30 p.p. más rápido que la banca tradicional. La jugada no es expandirse a toda costa, sino profundizar localmente con productos de alto engagement.
- Crédito fintech: datos, capital y oportunidad real. El crédito es la gran frontera: los fondos de private credit tienen un white-space de US$280.000 millones en LatAm. En Argentina, la mora fintech se mantiene en torno al 4%, mejorando 2 puntos respecto al año anterior. Según la Cámara Fintech Argentina y el ITBA, el ticket promedio del sector es de $424.090. Pero la realidad ya avanza: en Alprestamo, el ticket promedio de consumo llegó a $823.000 en Q3-2025, casi el doble del promedio sectorial. Una señal de confianza creciente de los usuarios y del rol de las fintech como alternativa principal.
- B2B(2X) e infraestructura: el motor silencioso. El próximo impulso vendrá de automatizar pagos B2B, modernizar la infraestructura y expandir el crédito corporativo. En Argentina, las personas jurídicas que usan crédito fintech crecieron 36% en un año. Las empresas también están apostando por lo digital.
Un futuro brillante (y responsable)
No es una moda ni un ciclo: es la construcción de una nueva infraestructura financiera latinoamericana. El reto es escalar con responsabilidad, ampliando el acceso simple, digital y competitivo en toda la región.
La primavera fintech no es una estación: es el inicio de una nueva era.
* Julián Sanclemente, CEO y co-founder de Alprestamo