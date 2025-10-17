La perspectiva de una cosecha récord que ilusiona al Gobierno

Se esperan números que no se veían desde 2008. La sequía quedó atrás y la combinación de alto rendimiento de la cosecha y buen precio del trigo impulsa al sector.

En su columna de MDZ Radio, el economista Carlos Burgueño destacó la muy favorable perspectiva para el sector agropecuario, centrándose en los números de la campaña de cosecha de trigo y el repunte productivo: "Se trata de la elección de los productores de apostar por el trigo".

"El productor tiene que elegir: trigo, maíz, soja, cebada, ¿por qué apostamos? Bueno, se apostó por el trigo, y la buena noticia es que esa apuesta dio rendimiento, dio un resultado positivo", señaló Burgueño, quien también subrayó el contraste con la situación previa: "Recordemos que el año 2023 fue año de la sequía. Por lo cual, repunta".

Burgueño profundizó en las cifras que respaldan este optimismo: "Tendremos una campaña sojera récord absoluto ya que desde el 2008 no tenemos una campaña de trigo como esta que estamos viendo. 23 millones de toneladas supera a la del 2022 que fue muy buena". Resaltó además la combinación virtuosa de volumen y precio: "Se combinan el buen precio del trigo, y la muy buena cosecha. De todo el trigo, hay un porcentaje de abastecimiento para el mercado argentino, obviamente, pero más de la mitad se exporta, así que una muy buena noticia".

Para finalizar, proyectó esta dinámica positiva hacia el futuro cercano: "Y luego de la del trigo se viene la campaña sojera, que ya se está planificando. Así que esto es una muy buena noticia. Fijate lo que es el campo en este país".