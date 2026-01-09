La movilidad sustentable se acelera en Mendoza con 10 nuevos colectivos
La provincia es pionera en motores GNC que ayudan a reducir la contaminación acústica y contribuyen a la reducción de la huella de carbono.
Mendoza dio un nuevo paso hacia una movilidad sustentable y la modernización del transporte público con la incorporación de 10 buses Yutong a GNC. La experiencia mendocina -con métricas de reducción de emisiones y menor contaminación sonora- sin dudas se presenta como modelo replicable para otras jurisdicciones del país.
Las unidades fueron provistas por COLGAS, empresa del Grupo Empresario Pietro (GEP) y representante exclusivo de Yutong en Argentina, reforzando el recambio de flota con tecnología de última generación que mejora la experiencia de viaje, la seguridad y la competitividad de las empresas.
“Cada nueva unidad a GNC es una inversión concreta en el futuro del transporte: más limpio, eficiente y competitivo. Apostamos por un modelo de transporte más limpio, eficiente y competitivo, alineado con los desafíos globales de sustentabilidad y desarrollo. Mendoza es hoy un caso testigo y estamos convencidos que en un futuro cercano vamos a llevarlo al resto del país”, sostuvo Nicolás Muñoz, gerente General de COLGAS.
Los operadores que ya adoptan la solución en Mendoza son El Plumerillo, Cacique, Los Andes, Presidente Alvear, Mitre, Trapiche y Roca. Con estas incorporaciones, el sistema urbano provincial suma flota con motores a GNC, favoreciendo la reducción de emisiones locales y el ahorro en costos de operación frente a tecnologías convencionales.
Algunos de los aspectos relevantes a destacar de estos vehículos son:
- Autonomía 200 km;
- Potencia nominal 236 kw;
- Capacidad de pasajeros 27 asientos más dos espacios de discapacitados;
- Accesibilidad: piso bajo y rampa para discapacitados;
- Seguridad: cuentan con seis cámaras de monitoreo y tacógrafo.
Cómo impacta la movilidad sustentable en el ecosistema empresarial argentino
- Energía más limpia y previsible: el GNC reduce emisiones locales y aporta estabilidad de costos energéticos, una variable crítica para la gestión de flotas.
- Eficiencia y calidad de servicio: buses Yutong de última generación, con mejoras en confort, seguridad y menor ruido urbano.
- Modelo integral GEP (“llave en mano”): asesoramiento técnico, financiación, entrega e infraestructura de postventa para asegurar continuidad operativa.
- Escalabilidad federal: la solución ya probada en Mendoza está lista para replicarse en otras provincias y áreas metropolitanas, con acompañamiento técnico-comercial.