La marcha del ajuste fiscal (según la Fundación Mediterránea)

Un informe de la Fundación Mediterránea desglosa el cumplimiento de las metas del acuerdo con el FMI y alerta sobre la necesidad de intensificar el ajuste durante el segundo semestre.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldó, sin dudar, al gobierno de Javier Milei y la política económica instrumentada desde el ministerio de Economía de Luis “Toto” Caputo. Lo hizo luego de la derrota del domingo pasado en la provincia de Buenos Aires, y mientras la clase política opositora de toda ralea reclama cambios en la conducción financiera, cambiaria y fiscal que surge desde el gobierno nacional.

Pese a esto, desde Washington, hubo un apoyo total, reflejado en un comunicado firmado por la vocera del organismo Julie Kozak. Sin embargo, se sabe, desde la conducción del caso argentino que dirige Luis Cubeddu, hay un monitoreo constante sobre el cumplimiento de las metas fiscales, monetarias, cambiarias y macro del acuerdo de Facilidades Extendidas firmado el 11 de abril pasado. Y cuyo próximo monitoreo se realizará en el primer trimestre del 2026. Lejos temporalmente hablando, de las elecciones legislativas de octubre.

Sobre el tema recae el análisis del último informe elaborado por la Fundación Mediterránea titulado “Acuerdo con FMI: ¿Cuánto debe recortarse el gasto?”, donde el foco se impone en el cumplimiento de las metas fiscales, la necesidad de ahorro y que tan lejos está el país y sus cuentas públicas de sostener las metas comprometidas en el acuerdo de abril. Especialmente ante la embestida del Congreso nacional de incrementar el gasto público en el segundos semestre del año.

