La industria textil profundiza su crisis: caen la producción, el empleo y la inversión

La industria textil continúa atravesando una crisis profunda. De acuerdo con el informe mensual correspondiente a junio de 2026, elaborado por la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) , la producción del sector cayó 22,2% interanual en abril, una contracción muy superior a la registrada por el conjunto de la industria manufacturera, que retrocedió 2,8%.

En el acumulado del primer cuatrimestre, la producción textil acumula una baja de 25,5% respecto del mismo período del año pasado, mientras que el índice general de producción industrial presentó una disminución de 2,4%.

Entre los distintos segmentos de la actividad textil, la mayor caída interanual correspondió a los hilados de algodón, con un descenso de 35,4%, mientras que en el acumulado del año el rubro de tejidos y acabado de productos textiles lideró las pérdidas, con una contracción de 37,8%. El resto de los subsectores también registró variaciones negativas, aunque de menor magnitud.

La menor actividad se reflejó en el uso de la capacidad instalada que durante abril operó al 42,4%, apenas 2,2 puntos porcentuales por encima de marzo, aunque todavía 0,2 puntos por debajo del nivel registrado un año antes.

El informe también evidencia un freno en las inversiones . Tomando como referencia las importaciones de maquinaria textil, entre enero y mayo ingresaron bienes de capital por US$ 50,4 millones, lo que representa una caída interanual de 24%.

Las mayores retracciones se observaron en la incorporación de telares planos (-72%), maquinaria para fieltros y no tejidos (-38%), equipos de acabado (-39%) y maquinaria auxiliar (-46%). Sólo el segmento de maquinaria para lavado registró un leve crecimiento del 3%.

El deterioro de la actividad también impacta sobre el mercado laboral. En marzo, el agregado conformado por los sectores textil, confección, cuero y calzado contabilizó 97.000 puestos de trabajo registrados, lo que implica una pérdida de 14.000 empleos respecto de un año atrás.

Desde diciembre de 2023, la reducción supera los 24.000 puestos de trabajo formales, según los datos elaborados a partir de la Secretaría de Trabajo.

En materia de precios, las prendas de vestir, calzado y cuero registraron en mayo una suba mensual de apenas 0,28% y una variación interanual de 12%, muy por debajo de la inflación general, que fue de 2,15% mensual y 33,2% anual.

En el plano mayorista, los productos textiles aumentaron 2,9% en mayo y acumularon un incremento anual de 18,4%, frente al 31,1% registrado por el conjunto de los productos manufacturados. El informe destaca que la variación acumulada del sector se ubica 12,7 puntos porcentuales por debajo de la industria en general, reflejando una menor presión inflacionaria sobre los precios textiles.

Caen las importaciones, pero mejoran las exportaciones

Las importaciones vinculadas con toda la cadena textil alcanzaron en mayo 21.390 toneladas por USD 102 millones, con bajas interanuales de 24% en volumen y 16% en valor. En el acumulado de los primeros cinco meses del año sumaron 132.243 toneladas por USD 657 millones, con retrocesos de 18% en cantidades y 4% en dólares.

Si se consideran únicamente los productos textiles —hilados, tejidos y confecciones—, las importaciones descendieron aún más: 36% en volumen y 41% en valor durante mayo. Entre enero y mayo, las bajas alcanzaron 30% y 37%, respectivamente.

El informe señala que las únicas excepciones fueron las importaciones de prendas terminadas, que crecieron tanto en volumen como en valor, y las confecciones, que mostraron un comportamiento mixto. En cambio, hilados y tejidos registraron fuertes retrocesos, reflejando una menor demanda de insumos productivos por parte de la industria local.

En cuanto a las exportaciones, la cadena textil exportó durante mayo 15.724 toneladas por US$ 40 millones, con incrementos interanuales de 36% en volumen y 53% en valor. En el acumulado enero-mayo, las exportaciones alcanzaron 90.248 toneladas por US$ 214 millones, lo que representa aumentos de 55% y 48%, respectivamente.

Las exportaciones específicas de productos textiles mostraron una expansión aún más pronunciada. Durante mayo crecieron 178% en toneladas y 95% en dólares, mientras que en los primeros cinco meses del año acumularon incrementos de 183% y 72%, respectivamente.

El principal motor de esa recuperación fue el segmento de hilados, que registró aumentos de hasta 400% en volumen y 300% en valor durante mayo.