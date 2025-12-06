La falta de talento calificado en Argentina: ¿desafío u oportunidad?

Casi el 80% de las empresas en Argentina declara no poder cubrir las posiciones que necesita. El dato, publicado por ManpowerGroup en su informe de Escasez de Talento 2025 , se repite año tras año y refleja una paradoja: en un país con altos niveles de desempleo y subocupación, las compañías aseguran que no encuentran el talento que buscan.

La conversación sobre la “falta de talento ” suele concentrarse en lo externo: qué perfiles escasean, qué puestos son críticos. Sin embargo, pocas veces se aborda la pregunta más incómoda: ¿qué tan preparados están los ambientes de trabajo para que las personas los elijan, prosperen allí y decidan quedarse?

Porque atraer talento no es sólo publicar vacantes y lindos anuncios; es construir contextos donde las personas puedan desplegar su potencial y desarrollarse plenamente. Ese el mayor marketing que un empleador puede tener.

Hoy las empresas compiten por habilidades. Las personas eligen por experiencias laborales que generen calidad de vida. El salario sigue siendo importante, es verdad, pero ya no es suficiente o el determinante único de la decisión de sumarse a una empresa .

Lo que realmente atrae y retiene el talento es la posibilidad de prosperar: crecer profesionalmente, sentirse bien, pertenecer, tener propósito. Cuando una organización no ofrece eso, el talento simplemente lo resiente, y lentamente (o de manera repentina) se va.

En ese sentido, el desafío del talento calificado puede convertirse en una oportunidad. Una oportunidad para repensar cómo medimos y gestionamos lo que sucede puertas adentro. Durante años las organizaciones midieron “clima laboral” o “compromiso”, creyendo que con una encuesta anual podían diagnosticar su salud interna.

Hoy continuar con esta estrategia es un error. El compromiso no es una causa; es una consecuencia. Lo que hay que medir —y gestionar— es la prosperidad de los colaboradores: su bienestar integral, su desarrollo, sus vínculos, su sentido de propósito y su estabilidad.

Más productividad

Cuando una empresa logra que su gente prospere, mejora la productividad, el clima y la innovación. Pero, sobre todo, se convierte en un lugar atractivo para trabajar. En un mercado donde el casi el 80% no encuentra los perfiles que necesita, ese diferencial es enorme.

Las personas talentosas buscan contextos donde puedan crecer y ser reconocidas; y las empresas que midan y promuevan ese tipo de prosperidad serán las que ganen esa batalla silenciosa por el talento.

En este sentido, la prosperidad del colaborador se puede medir con cinco pilares:

Salud y seguridad (física y mental).

Prosperidad financiera.





Capital social (vínculos, confianza, colaboración).





Desarrollo personal.





Propósito e impacto.

Medir estos aspectos permite a los líderes entender qué impulsa o frena el florecimiento de su gente. Y cuando se gestiona desde ahí, se transforma la cultura. No es sólo un cambio semántico, es un cambio estratégico: del control a la confianza, de la retención a la atracción, del compromiso a la prosperidad.

Las organizaciones que hoy invierten en medir y mejorar la prosperidad de sus colaboradores no sólo atraen mejores talentos; también obtienen mejores resultados de negocio. Diversos estudios de Gallup y McKinsey confirman que los equipos con altos niveles de bienestar y propósito tienen hasta un 20% más de productividad, un 40% menos de rotación y un 66% más de lealtad hacia la marca empleadora.

Por eso, frente a la escasez de talento, la respuesta no está únicamente en “buscar más, o buscar mejor” dentro del mercado laboral, sino en ser mejores lugares para prosperar.

* Alejo Javier Rodríguez – Especialista en RR.HH