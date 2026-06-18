La empresa de logística DHL se expande con una nueva sucursal en Avellaneda

DHL Express inauguró un nuevo centro logístico en Avellaneda con una inversión cercana a los $150 millones. La apertura forma parte de la estrategia de crecimiento de la compañía de logística en Argentina y apunta especialmente a facilitar el acceso al comercio internacional para pymes del sur del Gran Buenos Aires.

La nueva sucursal, ubicada sobre la avenida Mitre al 500, se convierte en el punto de venta número 35 de DHL Express en el país y busca fortalecer la presencia de la compañía en uno de los principales polos industriales y comerciales de la Argentina.

Desde la empresa destacaron que la elección de Avellaneda responde a su importancia estratégica dentro del entramado productivo bonaerense. El distrito concentra una fuerte actividad manufacturera, comercial y de servicios, además de contar con una ubicación privilegiada que facilita la conexión con otros centros productivos de la región.

“Buscamos potenciar el entramado productivo local y facilitar el comercio exterior, brindando a las numerosas industrias, pymes y empresas de la zona una estrategia ágil y eficiente para conectarse directamente con los mercados globales”, señaló Alejandro Jasiukiewicz, Country Manager de DHL Express Argentina.

La oficina ofrecerá asesoramiento integral en exportaciones internacionales, servicios de envío de documentación y paquetería, soluciones para comercio electrónico transfronterizo y herramientas de capacitación orientadas a optimizar procesos de comercio exterior bajo estándares internacionales.

La apertura se produce en un escenario favorable para la actividad exportadora de la provincia de Buenos Aires. Durante 2025 las ventas externas bonaerenses alcanzaron los US$31.684 millones, con un crecimiento real del 7,3%. Buena parte de ese desempeño estuvo impulsado por la industria manufacturera, que generó exportaciones por US$11.664 millones, y por sectores de alto valor agregado como el farmacéutico, con fuerte presencia en el sur del conurbano.

Para DHL, la cercanía con estos sectores representa una oportunidad de crecimiento. “Avellaneda combina una intensa actividad comercial, bancaria e industrial, con fuerte presencia de PyMEs, importadores y mayoristas. Además, cuenta con una conectividad clave hacia Lanús, Sarandí, Dock Sud y el Puente Pueyrredón”, explicó Leandro Florio, director comercial de DHL Express Argentina.

La expansión local se enmarca en una estrategia más amplia de fortalecimiento de la red logística nacional. Durante el último año, la compañía destinó alrededor de un millón de dólares a la apertura de ocho nuevos puntos de atención en distintas regiones del país, con el objetivo de ampliar la cobertura y acompañar el desarrollo de las economías regionales.

Expansión de la logística

La apuesta de DHL coincide con un escenario de expansión para el sector logístico argentino. De acuerdo con un informe de la consultora Mordor Intelligence, el mercado nacional de transporte de mercancías y logística alcanzó un valor de US$28.310 millones en 2025 y podría crecer hasta US$38.060 millones en 2031, con una tasa anual promedio superior al 5%.

Entre los factores que impulsan esa proyección figuran el crecimiento sostenido del comercio electrónico, el fortalecimiento de las exportaciones agroindustriales, las inversiones promovidas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la modernización de la infraestructura logística.

El informe también destaca el avance de la digitalización, la automatización de depósitos y la consolidación empresarial como elementos que están transformando el negocio a nivel global. A ello se suman proyectos de infraestructura estratégica, como la modernización de la Hidrovía Paraguay-Paraná y la expansión de corredores ferroviarios destinados a reducir costos logísticos para las exportaciones.

En ese contexto, la apertura de la nueva sucursal de DHL en Avellaneda refleja la expectativa de las grandes compañías del sector respecto del potencial de crecimiento del comercio exterior argentino y de la creciente demanda de soluciones logísticas especializadas por parte de empresas de todos los tamaños.

Con presencia en más de 220 países y territorios y cerca de 389.000 empleados en todo el mundo, DHL busca consolidar su posición en un mercado que, pese a los desafíos macroeconómicos, continúa mostrando oportunidades vinculadas al comercio internacional, la digitalización y el desarrollo de nuevas cadenas de suministro.