Las mejores empresas para trabajar en el mundo están en la Argentina

Cuatro de las empresa que encabezan el ranking mundial de los mejores lugares para trabajar en 2025 tienen presencia en la Argentina, lo que refleja el creciente peso del país dentro de las estrategias laborales y culturales de las grandes corporaciones globales. El listado, elaborado por Great Place to Work, surgió de la opinión de más de nueve millones de empleados en 120 países de los cinco continentes, y posicionó a Hilton, DHL Express, Cisco y Accenture en los primeros lugares.

Hilton recuperó este año el primer puesto, tras haber ocupado la segunda posición en 2024, mientras que DHL Express pasó del primer al segundo lugar. En tanto, Cisco ascendió al tercer puesto, y Accenture se ubicó cuarta, consolidando la presencia de empresas con operaciones en el país en la cima del ranking.

En total, 14 de las 25 organizaciones destacadas cuentan con filiales o sedes locales, entre ellas Hilton, DHL Express, Cisco, Accenture, AbbVie, TP, Salesforce, MetLife, Siemens, Experia, Allianz, Dow, SC Johnson e Hilti. La presencia argentina en esta lista evidencia el compromiso de las empresas multinacionales por replicar en el país sus estándares globales de inclusión, bienestar y desarrollo profesional.

DHL Express Para acceder a esta distinción, las compañías deben haber sido reconocidas en al menos cinco listas regionales de “Mejores Lugares para Trabajar” durante 2024 o comienzos de 2025, y contar con más de 5.000 empleados en el mundo, de los cuales al menos un 40% trabaja fuera del país de origen.

Más allá del ranking, el estudio arrojó conclusiones relevantes sobre la cultura laboral global. Los aspectos mejor valorados por los empleados fueron la inclusión y la diversidad (con un 96% de favorabilidad), la equidad racial (95%) y la equidad de género (94%), mientras que los puntos más débiles se vincularon con los beneficios especiales (81%), la percepción de justicia (78%) y la participación en las ganancias (70%).