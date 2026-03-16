La empresa de higiene que fabrica las marcas Calipso y Nosotras inauguró un nuevo centro logístico

La compañía global de higiene y salud Essity , que fabrica en la Argentina marcas reconocidas como Calipso y Nosostras, inauguró un nuevo centro logístico en el partido bonaerense de Esteban Echeverría donde realizó una inversión de US$ 4,2 millones.

Con este movimiento, la empresa busca optimizar su operación logística en el país y aumentar su capacidad en más de un 30%. La iniciativa forma parte de la estrategia de crecimiento y consolidación en el mercado argentino, donde opera desde hace más de una década.

La nueva instalación está ubicada en el complejo Plaza Logística y cuenta con una superficie total de 8.693 metros cuadrados, con 7.960 posiciones de almacenamiento distribuidas en tres naves de clase AAA. Desde allí la compañía centralizará las operaciones de sus unidades de Cuidado Personal e Higiene Profesional, que hasta ahora funcionaban de manera separada.

Según la empresa, la unificación permitirá mejorar la eficiencia operativa, reducir costos logísticos y fortalecer la capacidad de respuesta frente a la demanda del mercado local. Además, el nuevo centro fue diseñado bajo criterios de sustentabilidad y cuenta con certificación EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies), un estándar internacional impulsado por la Corporación Financiera Internacional (IFC), del Grupo Banco Mundial, que exige al menos un 20% de ahorro en consumo de agua y energía.

“Esta inauguración es un hito fundamental para nuestra operación en Sudamérica y, especialmente, en Argentina”, señaló Mariza Torres, líder de Logística para Sudamérica en Essity. La ejecutiva destacó que el nuevo centro permitirá optimizar la capacidad logística y consolidar operaciones para lograr mayor eficiencia, además de reforzar la visión de largo plazo de la compañía en el país.

Torres remarcó que la empresa está invirtiendo en tecnología e infraestructura para sostener su expansión y ampliar el alcance de sus soluciones de higiene y salud en el mercado local.

Una empresa sueca que se consolida en el país

Essity es una compañía global, con sede central en Suecia, dedicada al desarrollo de soluciones de higiene y salud, con presencia en 150 países. A través de marcas internacionales como TENA y Tork, y otras reconocidas en Argentina como Nosotras, Calipso, Leukoplast y Cutimed, la firma apunta a expandir su oferta de productos y fortalecer su posicionamiento en el sector.

La presencia de Essity en Argentina se ha fortalecido a lo largo de los últimos años. La compañía cuenta con una planta de producción en Wilde, donde más de 300 trabajadores fabrican productos de cuidado femenino e incontinencia bajo marcas como Nosotras, Calipso y TENA.

A esa estructura productiva se sumó en 2025 la incorporación de una máquina de conversión en la provincia de San Juan destinada a la producción local de Tork, su marca de higiene profesional. La empresa enmarca este proceso en una estrategia de “glocalización”, que busca combinar innovación global con adaptación a las necesidades del mercado local.

Su presencia en el mercado argentino tiene raíces locales. La compañía ingresó al país en 2009 a través de la adquisición de Algodonera Aconcagua, una empresa argentina dedicada a la fabricación de productos de higiene personal.

Essity nació como empresa independiente en 2017, cuando el grupo sueco SCA decidió escindir su división de productos de higiene y salud. Desde entonces, la firma se consolidó como uno de los principales jugadores globales del sector.