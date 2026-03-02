La dura advertencia de Domingo Cavallo: "Bajar las tasas de interés es clave para resolver la estanflación"

El economista y exministro de Economía, Domingo Cavallo, apuntó contra el nivel actual de las tasas de interés y sostuvo que se requiere una baja sustancial en términos reales para poder sostener el superávit fiscal y empujar la actividad económica para salir de la "estanflación".

En un análisis que publicó en su blog personal titulado "El gradualismo monetario, financiero y cambiario es tan inconveniente como el gradualismo en materia fiscal", Cavallo sostuvo que, sin una baja significativa de la tasa real de interés, será difícil sostener tanto el ajuste de las cuentas públicas como la apertura de la economía.

"la experiencia de las reformas monetarias que se registran en la historia económica mundial demuestra la importancia de que la reforma monetaria consiga bajar la tasa real de interés para lograr el necesario ajuste fiscal", expresó.

Estanflación A su vez, el exministro de Economía sostuvo que "entender los grandes beneficios de una reforma monetaria que logre bajar significativamente el nivel de la tasa real de interés de la economía, es clave para resolver la estanflación". "La reducción del costo financiero y la mayor disponibilidad de crédito para el sector privado, en términos reales, es clave para la reactivación de la economía", agregó.