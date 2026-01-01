La construcción sigue en retroceso: cuánto cayó el empleo en los últimos meses

Un sector que sufrió el impacto económico del cambio de Gobierno fue el de la construcción. Un indicador muestra lo que sucede en materia de empleo.

Algunas señales indican una leve mejora en el sector de la construcción en materia laboral.

El Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción(IERIC) difundió el Informe de Coyuntura, con datos correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2025. Este indicador arrojó para noviembre de 2025 una baja del 1,27% mensual el empleo registrado en esta actividad.

El IERIC publicó, además, los datos del indicador temprano de empleo sectorial, el cual informa de manera anticipada y con menor rezago la evolución del total de puestos de trabajo registrados en la industria de la construcción.

El indicador se llama EMERC (Estimador Mensual de Empleo Registrado en la Construcción) y surge de comparar un panel que incluye las mismas empresas constructoras con las nóminas de trabajadores declarados en los últimos dos meses.

Principales resultados Los datos más relevantes que aporta el informe de coyuntura son:

El empleo registrado en la industria de la construcción alcanzó en octubre de 2025 un total de 361.591 puestos de trabajo, con un crecimiento del 0,3% mensual siendo el cuarto de manera consecutiva.





registrado en la industria de la alcanzó en octubre de 2025 un total de 361.591 puestos de trabajo, con un crecimiento del 0,3% mensual siendo el cuarto de manera consecutiva. Este nivel representa la creación de 1.200 puestos de trabajo en el mes y de casi 7.500 en los últimos cuatro meses. No obstante, el ritmo de crecimiento mensual de octubre es más bajo que el de septiembre (1,1%).





El nivel de empleo actual también continúa siendo bajo cuando se analiza en perspectiva histórica, ubicándose un 10% por debajo del promedio de la serie para el mes analizado. casa de barro obreros construcción mano de obra cemento veintidós Rodrigo D'Angelo / MDZ La comparación con octubre de 2024 presenta un alza del 0,7% del empleo sectorial, siendo la menor tasa de los últimos seis meses. De esta forma y luego de diecisiete meses de caídas, se consolida la tendencia de variaciones interanuales positivas por séptimo mes consecutivo, lo que permitió alcanzar un crecimiento acumulado del 0,2% en los primeros diez meses de 2025.





sectorial, siendo la menor tasa de los últimos seis meses. De esta forma y luego de diecisiete meses de caídas, se consolida la tendencia de variaciones interanuales positivas por séptimo mes consecutivo, lo que permitió alcanzar un crecimiento acumulado del 0,2% en los primeros diez meses de 2025. El indicador de empleo promedio también se recuperó en octubre y se ubicó en 13,7 puestos de trabajo registrados por empresa constructora, con un alza del 0,5% mensual.





promedio también se recuperó en octubre y se ubicó en 13,7 puestos de trabajo registrados por empresa constructora, con un alza del 0,5% mensual. La participación del segmento de 500 o más trabajadores fue del 11,9% del total de los puestos de octubre, donde las firmas de entre 500 y 1.000 empleados son las que mostraron un comportamiento más dinámico. Provincia por provincia La evolución mensual del empleo a lo largo del país presentó en octubre un comportamiento heterogéneo, con 13 provincias que registraron incrementos y 11 que presentaron retracciones.



