Deuda en pesos: Luis Caputo enfrenta un primer cuatrimestre "muy caliente" en materia de vencimientos

El ministro de Economía, Luis Caputo , tendrá un comienzo de 2026 desafiante, relacionado con los vencimientos de la deuda en pesos . Entre enero y abril de este año se estima que la deuda en moneda local asciende a unos $87 billones, en un contexto en el que el Gobierno busca evitar una sobre oferta de billetes en la economía.

El total de vencimientos acumulados durante el primer cuatrimestre de este año son producto de colocaciones de bonos y letras realizadas durante 2025 con plazos mayormente cortos, en un contexto marcado por la incertidumbre electoral.

"Ese escenario llevó a que el Tesoro privilegiara instrumentos con horizontes de no más de seis meses, lo que terminó concentrando los compromisos financieros en el arranque del próximo año. Como resultado, el calendario de pagos se volvió más apretado, especialmente en el primer cuatrimestre", sostuvo Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital.

Explicó que "en las licitaciones más recientes, sin embargo, el Palacio de Hacienda intentó revertir parcialmente esa dinámica, estirando vencimientos hacia después de abril e incluso hasta los primeros meses de 2027. El objetivo es claro: reducir la presión mensual de pesos que podría complicar la estrategia oficial de acumulación de reservas".

Y agregó: "El Gobierno busca evitar que la necesidad de afrontar pagos e0n moneda local coincida con la emisión requerida para comprar dólares. De ocurrir, podría verse forzado a convalidar tasas de interés más altas para absorber liquidez y evitar un traslado a inflación o una mayor presión sobre el tipo de cambio".

Según el cronograma previsto, los vencimientos se distribuyen de la siguiente manera: $31 billones en enero, $24,8 billones en febrero, $12,6 billones en marzo y $19,2 billones en abril.

Deuda en dólares

A eso se suma los vencimientos de la deuda en dólares el 9 de enero que, entre Bonares y Globales, implican más de US$ 4.200 millones.

Los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA ascienden a US$ 1.900 millones, según cálculos de Portfolio Personal de Inversiones. Por lo cual, el Gobierno necesita alrededor de US$ 2.300 millones adicionales para completar el monto necesario para realizar el pago.