La Ciudad de Buenos Aires lanzó créditos blandos: de qué se trata y para quiénes será el beneficio

En un nuevo paso hacia la movilidad sustentable, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lanzó líneas de créditos blandos destinadas a taxistas, remiseros y repartidores que utilicen moto, con el objetivo de impulsar la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables 0 km. La iniciativa busca promover una renovación de flotas más eficiente, moderna y amigable con el ambiente.

Los préstamos, otorgados por el Banco Ciudad , cuentan con un subsidio en la tasa de interés por parte del Gobierno porteño, lo que permite ofrecer la tasa más baja del mercado y ampliar el acceso a tecnologías de electromovilidad. De esta manera, se apunta a reducir el impacto ambiental del transporte urbano y a disminuir los costos operativos para quienes trabajan diariamente con sus vehículos.

“En las ciudades más avanzadas del mundo, la electromovilidad ya es parte del paisaje urbano. Reduce el impacto ambiental, baja costos para quienes manejan todos los días y, al ser totalmente silenciosa, mejora la vida en la Ciudad. Estos créditos forman parte de una agenda integral de electromovilidad que nos acerca a la ciudad que queremos: más moderna y competitiva”, destacó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri .

Desde esta gestión, la Ciudad viene impulsando diversas medidas para avanzar en la transición hacia la movilidad eléctrica. Entre ellas, se prevé la instalación de 400 puestos de carga para autos eléctricos en la vía pública y la exención permanente del pago de la patente para este tipo de vehículos.

En materia de transporte público, desde abril funciona la primera línea de buses eléctricos que une Retiro con Parque Lezama. Además, en 2026 comenzará a operar el sistema Trambus , con una primera línea que conectará Pompeya con Aeroparque, íntegramente eléctrica. A esto se suma la futura construcción de la Línea F de subtes, la primera en 25 años.

Asimismo, la Ciudad avanza en la renovación del sistema de colectivos: a partir de 2027, las nuevas unidades de las líneas porteñas deberán funcionar exclusivamente con energía limpia, ya sea eléctrica o a GNC, y renovarse como máximo cada 10 años. En enero se incorporarán 150 nuevos colectivos a GNC, construidos bajo estándares europeos.

Detalles de los créditos

Para taxis y remises, se lanzó una línea de préstamos prendarios, trabajada en conjunto con las cámaras del sector, de hasta $28 millones, con un plazo máximo de 48 meses y una tasa de interés fija del 20% (TNA). Con estas condiciones, la cuota inicial para el monto máximo financiado es de $808.000.

En el caso de las motos eléctricas, se habilitó una línea especial de préstamos a sola firma por hasta $2.800.000, a 36 meses de plazo, destinada a monotributistas que trabajen en plataformas de delivery inscriptas en el registro del Gobierno porteño. La tasa fija es del 22,5% (TNA), con una cuota inicial de $101.000 para el monto máximo.

En ambos casos, la financiación cubre hasta el 70% del valor del vehículo y contempla una relación cuota-ingreso estimada del 30%. Los créditos estarán disponibles a través del sitio web del Banco Ciudad.

Requisitos

Para acceder a los préstamos, se deberán cumplir distintos requisitos según el tipo de vehículo:

Taxis: factura proforma, licencia vigente con al menos dos años de antigüedad y acreditación de ingresos, con un mínimo de un año de inscripción como monotributista o trabajador independiente.

Remises: factura proforma, constancia de habilitación del vehículo con dos años de antigüedad y acreditación de ingresos, con al menos un año como monotributista o independiente y seis meses en la categoría utilizada para la estimación de ingresos.

Motos eléctricas: factura proforma, licencia de conducir vigente en la Ciudad, un año mínimo de inscripción como monotributista, seis meses en la categoría declarada, y un año de antigüedad y continuidad trabajando en plataformas de delivery, además de la inscripción en el registro oficial.

Los créditos aplican también a vehículos híbridos enchufables, que pueden funcionar en modo totalmente eléctrico al conectarse a la red doméstica o a estaciones de carga. Este tipo de unidades ofrece mayor autonomía y eficiencia, lo que las convierte en una opción ideal para el uso intensivo diario de taxis y remises, reduciendo el consumo de combustible y las emisiones contaminantes.