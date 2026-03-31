La canasta de Pascua muestra aumentos de precios desiguales con suba de costos y competencia de importaciones

Un relevamiento de la consultora Focus Market sobre la canasta de Pascua 2026 registró incrementos interanuales de hasta 63% en productos típicos de la celebración, con datos desiguales en relación a la inflación en función de la evolución de los costos internos de producción y de la competencia de las importaciones. El informe analiza la evolución de precios en categorías como pescados, huevos de chocolate y roscas, comparando valores con 2025.

Entre los artículos más característicos de los días previos figura el pescado . Según el informe, el mayor aumento se observó en el kilo de calamar, con una suba de 58% interanual. Le siguieron el filet de merluza con un incremento de 27%, la milanesa de pescado con 15% y el kanikama (250 gramos) con una variación de 9%.

Al respecto, Damián Di Pace , director de Focus Market, explicó que "la mayor suba del calamar frente al filet de merluza se explica principalmente por factores externos. El calamar mostró un fuerte dinamismo exportador, con mayor demanda internacional y mejora de precios, lo que presiona los valores locales aun en un contexto de buena captura. Hay una demanda externa muy firme —especialmente desde China y Europa— que presiona los precios domésticos vía arbitraje exportador. Incluso el inicio de 2026 muestra una temporada excepcional en capturas, lo que indica que la suba de precios no se explica por escasez local sino por tracción externa y capacidad de exportación. En cambio, la merluza tiene un perfil más orientado al mercado interno y precios internacionales estables, lo que limita su traslado a precios”.

En el caso del precio de la lata de atún natural de 170 gramos, el producto presenta un aumento de 25% interanual, algunos puntos por debajo de la inflación. Para Di Pace esta caída "responde principalmente a un shock de oferta importada y mayor competencia". "Tras la apertura de importaciones , ingresaron al mercado argentino marcas extranjeras —principalmente de Ecuador— con precios significativamente más bajos, lo que generó una guerra de precios en góndola", sostuvo.

En la categoría huevos de Pascua , el relevamiento incluyó productos de igual marca y peso que el año anterior. El mayor incremento se registró en el Mini Eggs de 24 unidades (85 gramos), con una suba de 49%. Le siguieron el huevo sorpresa de 150 gramos con 45%, el huevo de 17 gramos con 40%, el huevo sorpresa de 20 gramos con 38%, el huevo negro/blanco de 110 gramos con 28% y el huevo de leche de 55 gramos con un aumento de 27%.

Sobre este segmento, Di Pace señaló: “El aumento del precio de los huevos de Pascua en Argentina se explica principalmente por el shock previo en el precio internacional del cacao, más que por factores locales. Durante 2024, el cacao registró subas históricas impulsadas por problemas climáticos, plagas y caída de la producción en África Occidental, que concentra más del 60% de la oferta global. Esto llevó el precio del insumo a máximos récord, encareciendo fuertemente los costos de la industria chocolatera. Si bien en 2025–2026 los precios internacionales comenzaron a corregir a la baja por mejora en la oferta y expectativas de superávit, el traslado a precios minoristas sigue rezagado. Las empresas ajustaron precios para recomponer márgenes tras el shock previo y enfrentan además costos locales elevados (logística, salarios, impuestos), lo que sostiene valores altos en góndola”.

En cuanto a las roscas de Pascua, el mayor aumento se registró en la versión artesanal de 500 gramos, que pasó de $8.000 en 2025 a $13.000 en 2026, lo que implica una suba de 63%. Le siguió la rosca de 900 gramos, con un incremento de 52% (de $16.500 a $25.000), y la rosca industrial envasada de 400 gramos, con una suba de 47% (de $3.500 a $5.150).

Finalmente, el director de Focus Market explicó: “Los aumentos en la rosca de Pascua responde principalmente a la suba de costos de insumos clave, más que a un shock de demanda. En particular, productos como harina, huevos, azúcar, crema y chocolate registraron fuertes incrementos, impactando directamente en el costo de producción de panaderías y confiterías. A esto se suma el aumento en costos operativos (salarios, energía, logística) y una menor escala de producción por caída del consumo, lo que eleva el costo unitario. En muchos casos, los comercios ajustan precios para sostener márgenes en un contexto de ventas más débiles”.