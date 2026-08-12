La cadena McDonald's desembarca en Junín con su local número 234 en Argentina

La empresa Arcos Dorados, que opera la cadena McDonald’s en el país, abrió su primer restaurante en Junín , provincia de Buenos Aires, como parte del plan de expansión federal en el mercado argentino. La inauguración se produce en el año en que la compañía celebra 40 años de presencia de la marca y suma 80 nuevos puestos de trabajo, principalmente destinados a jóvenes que buscan acceder a su primera experiencia laboral formal.

El nuevo establecimiento está ubicado en el entorno de la Nueva Terminal de Ómnibus de Junín, una zona que concentra el tránsito de vecinos, pasajeros y familias y que se consolidó como uno de los nuevos polos comerciales y de servicios de la ciudad.

Con esta apertura, McDonald’s alcanza los 234 restaurantes en la Argentina y amplía su presencia fuera de los principales centros urbanos. La expansión hacia ciudades del interior forma parte de la estrategia de Arcos Dorados para incrementar la cobertura territorial de la marca.

El restaurante cuenta con una superficie cubierta de 390 m² y reúne varios de los formatos que la cadena incorporó a sus establecimientos durante los últimos años. El local dispone de AutoMac, McCafé, Playland, salón para celebraciones de cumpleaños y un Delivery Point con un sector exclusivo para repartidores.

También incorpora espacios interiores para familias y grupos de amigos y herramientas digitales destinadas a agilizar el proceso de compra. La configuración del establecimiento apunta a atender tanto a quienes concurren al restaurante como a los clientes que utilizan las modalidades de retiro, delivery y AutoMac.

Nuevos empleos tras la apertura de un nuevo McDonald's

Uno de los principales impactos de la apertura se relaciona con el mercado laboral local. Arcos Dorados incorporó 80 trabajadores para poner en funcionamiento el restaurante, con una participación significativa de jóvenes que acceden a su primera experiencia de empleo formal.

La compañía desarrolla programas de empleo compatibles con los estudios y capacitaciones orientadas al desarrollo de habilidades laborales. La propuesta incluye posibilidades de crecimiento dentro de la organización y formación en competencias que pueden aplicarse en distintos ámbitos profesionales.

La política de empleo joven constituye uno de los ejes de la operación de Arcos Dorados en la Argentina. Según la empresa, sus restaurantes funcionan como una puerta de entrada al mercado laboral para miles de jóvenes.

La compañía fue reconocida por Great Place to Work en 2026 como uno de los mejores lugares para trabajar en la Argentina, de acuerdo con la información difundida por la empresa.

El nuevo local de Junín también incorpora medidas vinculadas con la eficiencia en el uso de recursos. Entre ellas se encuentran medidores de consumo, griferías con reducción del caudal de agua y sistemas para la separación de residuos.

El restaurante cuenta además con un esquema diferenciado para la disposición del aceite usado. Estas medidas forman parte de la estrategia socioambiental de Arcos Dorados, que busca reducir el consumo de recursos y el impacto de sus operaciones.

La apertura se suma al proceso de renovación y ampliación de la red de McDonald’s en la Argentina. La compañía opera en el país a través de Arcos Dorados, el mayor franquiciado independiente de McDonald’s a nivel mundial.

El nuevo restaurante amplía la cobertura hacia el interior bonaerense y se incorpora a una red que combina establecimientos tradicionales con formatos que incluyen AutoMac, McCafé, delivery y espacios de entretenimiento.