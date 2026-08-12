Federico Sturzenegger pidió un "cambio de chip" en los bancos para ampliar los créditos hipotecarios

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , afirmó que el sistema bancario argentino necesita un " cambio de chip" para ampliar la oferta de créditos en la economía y, especialmente, de créditos hipotecarios de largo plazo.

“Para que podamos extender la cantidad de créditos, no solo hipotecarios sino a toda la economía, el sector bancario tiene que hacer un cambio de chip y salir a buscar el ahorro de los argentinos ”, sostuvo durante el primer panel de la Expo Real Estate 2026, realizada en Puerto Madero.

La actividad compartida con Magdalena Tato , presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, estuvo centrada en el financiamiento, la productividad y los cambios tecnológicos que atraviesan al mercado inmobiliario. En ese marco, Tato presentó una nueva herramienta para firmar documentos digitales de manera hológrafa.

El ministro puso el foco en una pregunta que consideró central para el mercado hipotecario: cómo consiguen los bancos fondos para prestar a 20 o 30 años .

“ Para que haya crédito, las personas tienen que poner su plata en los bancos. No hay oferta de crédito si no hay depósitos del otro lado ”, explicó.

Según señaló, durante muchos años el sistema financiero argentino se acostumbró a operar principalmente con recursos transaccionales, como cuentas corrientes y depósitos de corto plazo. A su juicio, el desarrollo de un mercado hipotecario más grande requiere una lógica distinta basada en depósitos de mayor plazo.

Sturzenegger saliendo de la Casa Rosada

Qué dijo sobre los dólares de los argentinos en el exterior

Sturzenegger remarcó que los argentinos mantienen una importante cantidad de activos fuera del sistema financiero local y planteó que ese ahorro debería canalizarse hacia el crédito.

"Los argentinos tienen US$300.000 millones en el exterior. Esa es la plata que hay que buscar. Hay que convencerlos de que la traigan a la Argentina, que la depositen en el banco, que ahorren en el país y que esos depósitos se transformen en créditos hipotecarios", afirmó.

El contexto del crédito UVA

Las declaraciones se producen en un momento en el que el crédito hipotecario UVA volvió a ganar protagonismo desde su reactivación en 2024, aunque todavía enfrenta límites vinculados al fondeo de largo plazo.

Estabilidad macroeconómica y tasas hipotecarias

El ministro también señaló que una mayor estabilidad macroeconómica no implica necesariamente créditos hipotecarios con tasas extremadamente bajas. Además, sostuvo que la economía argentina atraviesa un proceso de crecimiento en el que "las exportaciones están creciendo mucho más rápido que el producto en su conjunto", lo que, según su interpretación, indica que "el peso, en términos relativos, se va a hacer fuerte".

El mercado de capitales como alternativa para financiar hipotecas

El mandatario planteó que, mientras los bancos avanzan en la captación de ahorro local, el mercado de capitales puede cumplir un rol relevante para canalizar recursos hacia el financiamiento hipotecario.

"Mientras a los bancos les cambia el chip y empiezan a ir a buscar al ahorrista argentino para generar depósitos y poder intermediar esos recursos, el mercado de capitales es una oportunidad central para conectar directamente a ese ahorro con un producto", concluyó.