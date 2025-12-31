Javier Milei prorrogó la quita de retenciones a dos sectores industriales clave

El Gobierno prorrogó hasta el 31 de marzo de 2026 la alícuota cero del Derecho de Exportación para envíos de acero y aluminio a países que aplican altos aranceles de importación.

El Gobierno de Javier Milei decidió prorrogar hasta el 31 de marzo de 2026 la alícuota cero del Derecho de Exportación para determinados productos de aluminio y acero que se vendan a países que aplican fuertes aranceles de importación a esos bienes. La medida fue oficializada a través del Decreto publicado este martes en el Boletín Oficial.

La norma modifica el Decreto 726/2025, que había fijado en 0% las retenciones para esas exportaciones, pero con vigencia solo hasta el 31 de diciembre de 2025. Con esta decisión, el Ejecutivo extiende por tres meses más un beneficio clave para el sector industrial, en un contexto internacional marcado por políticas proteccionistas.

Según los fundamentos del decreto, la Argentina cuenta con “capacidades productivas relevantes” en los sectores de aluminio y acero, considerados estratégicos por su aporte al empleo, el valor agregado y el volumen de exportaciones. Sin embargo, el Gobierno advirtió que en los últimos años diversos países aplicaron aranceles de importación “ad valorem” iguales o superiores al 45%, lo que restringe el acceso de estos productos al comercio internacional.

Frente a ese escenario, la eliminación de retenciones busca mitigar el impacto de esas barreras comerciales externas y preservar la competitividad de las exportaciones argentinas. El beneficio alcanza exclusivamente a los envíos con destino a países que mantienen esos elevados aranceles de importación y se mantendrá vigente mientras persistan esas condiciones.

Desde el Ejecutivo señalaron que la prórroga responde a que “subsisten condiciones que afectan de manera directa la competitividad” del aluminio y el acero argentinos, por lo que se consideró necesario extender el alivio fiscal para el sector exportador.