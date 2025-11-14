Inversión online y auge de publicidad redefinen el consumo digital en Latinoamérica

El último reporte Media Essentials de Aleph muestra cambios profundos en los hábitos de compra y consumo digital en la región, destacando una mayor confianza en las búsquedas previas, el avance del comercio electrónico y la expansión sostenida de la publicidad digital, impulsada por mejoras en infraestructura y acceso a Internet.

El estudio, basado en encuestas a 7.000 personas de ocho mercados latinoamericanos, indica que la inversión en publicidad digital creció de 7.1 mil millones de dólares a más de 25 mil millones de dólares proyectados para 2028, con una tasa anual del 12%. Aunque la región sigue un 40% por debajo del promedio global, el panorama evidencia un terreno fértil para estrategias basadas en datos y modelos omnicanal que conecten con audiencias cada vez más informadas.

Las tendencias muestran que Panamá, Brasil y México lideran el comercio electrónico con las tasas compuestas más altas entre 2020 y 2029, marcando 7%, 6% y 5% respectivamente. Incluso mercados maduros como Argentina y Chile mantienen un crecimiento del 4%, reforzando la expansión del canal online. En los próximos cinco años, Argentina y México despuntarán con crecimientos del 8% y 5%, impulsando oportunidades para adaptar estrategias comerciales a particularidades locales.

Esta evolución está acompañada por una mayor diversificación en el consumo digital de medios. YouTube encabeza las preferencias con 84%, seguido de Facebook con 76% e Instagram y Google con 70%. También se observan avances relevantes en plataformas como TikTok, Microsoft, Spotify y Pinterest, que ganan terreno entre generaciones con expectativas distintas respecto a la experiencia digital.

El informe confirma que 9 de cada 10 compradores investigan online antes de realizar una compra, utilizando comparadores de precios, reseñas y videos demostrativos. El 76% confía en las opiniones de otros usuarios, lo que subraya la necesidad de contenido transparente y actualizado. Para acelerar decisiones de compra, los consumidores valoran información breve, clara y centrada en beneficios concretos.

En este escenario, la Generación Z se destaca por su adopción de chatbots impulsados por IA, utilizándolos un 41% más que el promedio general. Sectores como criptomonedas, electrónica y viajes sobresalen en la interacción con estas herramientas, que facilitan respuestas rápidas y personalizadas.

Omnicanalidad y plataformas preferidas

Aunque un 43% mantiene preferencia por las tiendas físicas, la omnicanalidad domina la región: un 28% combina ambos formatos de manera equilibrada. México y Chile lideran las compras online, mientras Panamá y Guatemala muestran una inclinación más marcada hacia los puntos de venta tradicionales. Argentina, Colombia y Perú se ubican en posiciones intermedias, reflejando la diversidad de comportamientos.

Entre las plataformas, Mercado Libre concentra el 37% de las compras recientes, especialmente entre consumidores jóvenes que buscan innovación y personalización. La preferencia por experiencias positivas impulsa la presencia de Spotify, Pinterest y buscadores como Google y Bing, posicionados entre los más valorados de todas las generaciones.

Influencia de expertos y contenido especializado

El informe también destaca el creciente peso de expertos y profesionales especializados, que superan a los influencers tradicionales en diversas categorías. En electrónica su influencia es cinco veces mayor, mientras que en cuidado personal la cuadruplican. Las marcas encuentran oportunidades en colaborar con especialistas, potenciar el conocimiento interno y trabajar con microinfluencers especializados para fortalecer la credibilidad.