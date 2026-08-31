Inflación de agosto: anticipan que se ubicaría en el nivel más bajo en más de un año

Tras el dato de 2,1% del IPC para julio, las consultoras estiman que la inflación de agosto se ubicaría por debajo del 2% y retomaría el sendero de desaceleración.

El relevamiento de precios minoristas de C&T para la región GBA presentó un incremento mensual de 1,6% para el octavo mes del año. En caso de que el Indec confirme el dato, sería el nivel más bajo en más de un año, desde mayo de 2025.

"El menor ritmo de suba estuvo principalmente explicado por la baja de varios componentes estacionales, sobre todo, los vinculados al turismo, que dejaron atrás el pico debido a las vacaciones de invierno. Indumentaria jugó en igual sentido, no así frutas y verduras, que volvieron a registrar subas significativas", destacó la consultora.

Equipamiento y mantenimiento de hogar fue el rubro de mayor aumento en el mes, impulsado por el ajuste en los salarios del servicio doméstico y los productos de limpieza. Algo menos creció bienes y servicios varios por la dinámica de los cigarrillos y los artículos de tocador y belleza.

Vivienda mantuvo el ritmo reciente cercano al 2,5% mientras que salud hizo lo propio al aumentar 2%. Alimentos y bebidas subió 1,7%, ritmo similar al de julio, con algo más de dinamismo en los primeros y menos en las segundas

Cuánto acumula la inflación en lo que va del año

En el acumulado de los primeros siete meses del año la inflación acumula 19,3%.

El desagregado mensual es el siguiente: enero (2,9%), febrero (2,9%), marzo (3,4%), abril (2,6%), mayo (2,1%), junio (1,9%) y julio (2,1%).

Qué se espera para el resto del año

Hacia adelante, el mercado proyectó un dinámic del IPC en modo "serrucho". La inflación sería de 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre y 1,6% en noviembre.

Sin embargo, en diciembre volvería a acelerarse hasta 1,8%, según se desprende del último Relevamiento de Expectativas de Mercado que difunde el Banco Central (BCRA).