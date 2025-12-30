Importaciones récord: qué hay detrás de los números y qué puede pasar en 2026

A solo dos jornadas hábiles de que termine este 2025, los números del comercio exterior dejarán un saldo positivo en caja, mucho menor al del año pasado. El intercambio comercial argentino de bienes - exportaciones más importaciones - superará sin dudas los 160.000 millones de dólares , más de un 15% en relación al 2024.

Pero, por diversas razones, los analistas ponen el foco en el desempeño de las importaciones . En especial, llama la atención la velocidad del crecimiento, que en los primeros once meses del año arrojan un incremento de 26,8% respecto del año anterior, mientras que las exportaciones avanzaron 9,5% en el mismo período.

Así las exportaciones totalizan 79.592 millones de dólares entre enero y noviembre, en tanto que las importaciones suman 70.235 millones de dólares, marcando un saldo positivo de la balanza comercial de US$ 9.357 millones de dólares .

El dato contrasta con el superávit comercial de US$ 17.246 millones registrado el año anterior. La explicación es justamente el ritmo de crecimiento que tuvo este año el ingreso de bienes del exterior.

"En perspectiva histórica, 2025 cerrará con volúmenes de importación récord, superando en 3,1% el máximo de 2017 y triplicando el promedio de la década de los 90", señala un informe de Abeceb , que pone el eje del análisis en la irrupción de Shein , las importaciones que supone la industria automotriz y "los desafíos de la recuperación en una economía sin trabas", lo que pone a las importaciones como "el tema del año".

Pese a que descarta el concepto de "sobre importación", desde Abeceb enfatizan que el dato clave de este año fue el "cambio en la composición de las importaciones, con un mayor protagonismo de bienes finales".

Sin embargo, deja en claro que el incremento de las importaciones responde mayormente a factores estructurales, que pivotean sobre una economía más grande y compleja que se desarrolló este año, con más población, cadenas productivas más largas y una mayor integración al comercio global a través del Mercosur. Pero a esto se suma que hoy el mundo comercia significativamente más que en los años 90.

Crecimiento de importaciones

Según el análisis de Abeceb, el mayor volumen de importaciones responde a la "normalización de reglas, a la recomposición de stocks, la reapertura del financiamiento comercial y la regularización de cadenas productivas que operaban por debajo de niveles eficientes".

No obstante, el dato que significó un giro importante este año, fue el mix de incremento de las importaciones. Mientras los bienes intermedios subieron 6,2% en términos interanuales, el ingreso de piezas y accesorios para bienes de capital avanzó 17,4%, las importaciones de vehículos más que se duplicaron en valor (109%), en tanto que los bienes de consumo crecieron 58,3% y los bienes de capital 55,6%.

“La corrección de precios relativos, la unificación y liberalización paulatina del mercado cambiario, la consolidación fiscal y la eliminación de buena parte de las restricciones cuantitativas (SIRAs, cupos y autorizaciones discrecionales) reconfiguraron los incentivos al comercio exterior. En este nuevo esquema, la demanda importadora dejó atrás la etapa de compresión forzada por la escasez de divisas y comenzó a acelerarse, mostrando en 2025 un desacople transitorio entre el flujo importador y la producción local, propio de un proceso de recomposición tras años de distorsiones”, señaló Natacha Izquierdo, directora de Operaciones de Abeceb.

Shein y autos

Otros dos aspectos marcaron a fuego el año en materia de importaciones. Por un lado, la irrupción y el boom de Shein, la plataforma de importación vía courier o "puerta a puerta". Este tipo de operaciones es el que más creció entre los bienes de consumo. La calma cambiaria, la eliminación de restricciones para importar, y el auge de plataformas globales de e-commerce como Shein, Temu y otras, dieron aire a estas operaciones.

Tiene impacto especialmente como competencia a productos industriales livianos (indumentaria, calzado, pequeños electrodomésticos, artículos del hogar).

Por otro lado, se dispararon las importaciones de vehículos, que en los primeros once meses creció 120% interanual, el máximo nivel desde 2018. Brasil sigue liderando como país de origen de las importaciones de autos, aunque viene perdiendo participación de mercado respecto de China y México. Además, viene creciendo de manera importante el ingreso de autos eléctricos, que desde septiembre entran con arancel cero.