Impactante: cuántas panaderías cerraron por el derrumbe de ventas en los últimos 18 meses

Por la fuerte caída del consumo, las panaderías operan con el 60% de sus hornos encendidos. Las ventas de facturas cayeron un 85%.

El sector panadero en Argentina atraviesa una crisis sin precedentes. En los últimos 18 meses cerraron cerca de 14.000 panaderías arrastradas pot una drástica caída del consumo y una reducción a la mitad de su producción. Así lo alertó Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de la provincia de Buenos Aires, quien describió un panorama desolador que refleja el impacto de la recesión en la mesa de los argentinos.

En un contexto en el que "solo seis de cada diez máquinas están encendidas", Pinto subrayó que el consumo de pan, un alimento fundamental, se redujo a la mitad. "Producir en Argentina cada vez cuesta más. Soy panadero y solo uso la mitad de las máquinas", afirmó en declaraciones a radio Rivadavia.

El derrumbe de las facturas El derrumbe del consumo es aún más acentuado en productos tradicionales como las facturas, que sufrieron un desplome del 85% en sus ventas. "Ya ni siquiera la docena del día anterior con 50% de descuento se vende", lamentó Pinto.

Panaderia

En este escenario, las panaderías se vieron obligadas a cambiar su modelo de negocio, produciendo por encargo y limitando su oferta a dos o tres productos básicos. "Hoy las panaderías producen por pedido, con dos o tres productos básicos, y las heladeras están apagadas porque lo que no se vende se tira", describió el empresario, con más de 30 años en el oficio.