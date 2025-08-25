El consumo masivo mejora con fuerte incidencia de kioscos y comercios de barrio

El consumo masivo recuperó impulso en el mes de julio, luego de una leve retracción en junio, según el último informe de la consultora Scentia . Esto implica el cuarto dato positivo en siete meses, tras un 2024 para el olvido. Aunque , por ese mismo motivo es necesario señalar el bajo piso del que parten los datos.

La suma de todos los canales medidos fue positiva en un 3,1%, con un acumulado del año de 0,8%, un número muy bajo teniendo en cuenta el derrape del 13,9% en 2024.

El comportamiento en los canales medidos es disímil. Supermercados y mayoristas son quienes arrojan los números más negativos.

En el caso de supermercados la baja de las ventas fue del 4,4% en el cómputo interanual y de 5,4% en el acumulado anual. A los autoservicios mayoristas les fue aún peor, con una caída de 7% interanual y de 5% en el acumulado anual.

Los autoservicios independiente tuvieron un mes positivos con una mejora del 2,7%, aunque con una pérdida de 3,3% en el acumulado anual. El rubro farmacias también tuvo un mes positivo con una mejora del 1,1% y un fuerte aumento del 5,8% en los primeros siete meses del 2025.

El comercio electrónico y comercios barriales tiran para arriba

Los dos rubros que arrastran fuertemente los números del consumo para arriba son comercio electrónico y K+T (kioscos y almacenes de barrio).

En el caso del e-commerce se vio una mejora del 16,4% contra el mismo mes del 2024 y un 9,7% en el acumulado anual. En el de los comercios barriales de consumo masivo la mejora interanual fue de 9,2% y de 8,6% en el acumulado anual.

consumo Nielsen IQ

Según el análisis de Scentia, la conducta que favorece al comercio de cercanía podría obedecer a una "mayor frecuencia de visitas con compras de pocas cantidades, que se resuelven con la cercanía de negocios de barrio", "más conocimiento sobre los precios a partir de una inflación más acotada que da referencias", "gastos orientados a otros rubros, tal es caso de bienes durables, automotores, viajes" y "la discontinuidad de compras de stockeo para proteger el valor del dinero, visto en etapas de alta inflación".

Esta tendencia la ratifica el estudio de consumo realizado por la consultora Nielsen IQ. Según este relevamiento, la mejora del consumo fue de 4,8% interanual en el mismo mes. Aunque en el desagregado por canal se muestra claramente la incidencia de los comercios barriales.

Los identificados como comercios "tradicionales" mejoraron sus ventas un 14,5%, los kioscos un 5,6% y las perfumerías un 4%. En tanto, las grandes superficies como los autoservicios de cadena perdieron un 0,7% y los autoservicios independientes un 2,2%.