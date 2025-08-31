Homo Argentum Mercadum: volatilidad y cierta calma a la vez

La volatilidad en tasas y la calma cambiaria marcan el pulso del mercado cambiario, donde la cautela domina entre inversores y ahorristas.

Estamos frente a un mercado que transita con volatilidad en las tasas , cierta calma cambiaria y muchas expectativas políticas.

El mercado cambiario volvió a mostrar estas semanas dos caras muy marcadas: por un lado, una fuerte volatilidad en las tasas y, por otro, cierta calma en el mercado cambiario. En este contexto, la cautela sigue siendo la actitud predominante, tanto en los inversores institucionales como en quienes buscan proteger sus carteras.

En el segmento de pesos, el comportamiento de las cauciones llamó la atención: vimos picos de hasta 150 % intradiario, un movimiento que por momentos se asemeja más al de los activos cripto que al de un instrumento financiero tradicional. Esta dinámica refleja las tensiones propias de un mercado en el que sobran pesos, pero donde no siempre hay instrumentos claros para canalizarlos. La incertidumbre política, con una agenda legislativa cargada y atravesada por la coyuntura electoral, agrega todavía más ruido a la operatoria.

Los inversores privilegian la liquidez La estrategia dominante es la prudencia: aprovechar oportunidades de carry en pesos en el tramo corto, con tasas reales atractivas frente a la inflación, mientras se cubre una parte de la exposición a través de activos vinculados al dólar.

En cuanto al mercado cambiario, los contratos de futuros siguen reflejando la expectativa de que el esquema de bandas podría sostenerse, al menos hasta febrero. Sin embargo, la desconfianza del mercado hacia la sostenibilidad de esta estrategia posteriormente es evidente: los precios de los futuros ya descuentan ajustes para los próximos meses.