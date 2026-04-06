Güerrín fue la pizzería más reseñada del mundo en Google

La histórica Pizzería Güerrín de la Ciudad de Buenos Aires alcanzó un nuevo hito. Superó las 200.000 reseñas en Google Maps , posicionándose como el restaurante con mayor cantidad de valoraciones en la plataforma a nivel mundial.

El dato refleja no solo la popularidad del tradicional local sobre la avenida Corrientes, sino también su capacidad para mantenerse vigente en el ecosistema digital, donde las opiniones de los usuarios influyen directamente en las decisiones de consumo.

Con décadas de historia, Güerrín se consolidó como una de las pizzerías más emblemáticas de la ciudad. Su ubicación estratégica, en la esquina de Corrientes y Uruguay, la convierte en una parada habitual tanto para porteños como para turistas.

La combinación de clientes habituales, visitantes internacionales y nuevos comensales que llegan por recomendaciones online explica el crecimiento constante de sus reseñas. La pizza al molde, característica de la gastronomía local, sigue siendo uno de sus principales atractivos.

Reseñas

Las reseñas en Google Maps se transformaron en una herramienta central para usuarios de todo el mundo. Antes de elegir dónde comer, millones de personas consultan calificaciones y comentarios, lo que convierte a estas plataformas en el nuevo “boca a boca”.

En ese contexto, el liderazgo de Güerrín en cantidad de valoraciones refleja una experiencia que no solo se consume, sino que también se comparte. Cada reseña suma visibilidad y refuerza su posicionamiento global.

El fenómeno detrás de las más de 200.000 reseñas combina fidelidad local y alcance internacional. Turistas que planifican su visita a Buenos Aires con anticipación, argentinos del interior que la incluyen en sus recorridos y clientes habituales que sostienen la tradición forman parte de ese volumen de opiniones.

El caso de Güerrín muestra cómo un negocio tradicional puede potenciar su alcance a través de herramientas digitales, sin perder su identidad original.