Golpe al consumo: las ventas minoristas pymes cayeron 4,2% interanual en septiembre

Por la falta de consumo , las ventas minoristas pymes cayeron en septiembre 4,2% interanual y 2% frente a agosto de manera desestacionalizada, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ). Así, el índice retrocedió por quinto mes consecutivo frente al mismo periodo del año pasado.

El indicador volvió a caer de forma interanual tras la caída del 2,6% en agosto, 2% en julio, el 0,5% en junio y el 2,9% en mayo. Aunque en el acumulado del año el índice de ventas minoristas de CAME reflejó un crecimiento del 5%.

En cuanto a la evolución mensual desestacionalizada, registró el sexto mes al hilo de caída, luego del 2,2% en agosto, 6,7% en julio, 6,7% en junio, 0,7% mayo y 1,8% en abril.

En el análisis por rubros, la situación fue homogénea, con caídas interanuales en todos los sectores en septiembre. Los más afectados fueron “Textil e indumentaria” (-10,9%) y “Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles” (-6,2%).

En la comparación intermensual, la tendencia fue similar, salvo en “Perfumería”, que registró un crecimiento del 1,4% respecto del mes anterior, y en “Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción”, que mantuvo los mismos niveles de ventas.

“Septiembre cerró con un retroceso generalizado en las ventas minoristas pymes, reflejando la fragilidad del consumo interno y el impacto de la incertidumbre económica y política”, destacó el informe de CAME.

came-3 Según CAME, la caída del consumo afectó a casi todos los rubros. CAME

Y agregó: “La pérdida de poder adquisitivo, el endeudamiento de los hogares y la falta de estímulos comerciales condicionaron la demanda, en un escenario donde predominan la prudencia y la expectativa de estabilidad de cara a los últimos meses del año

Poca expectativa para las pymes

En relación con la situación económica de los comercios, el 55% de los consultados indicó que se mantuvo igual al año pasado. “Sin embargo, el 38% advirtió un empeoramiento, tres puntos porcentuales por encima de agosto, lo cual se reflejó en la reducción del porcentaje de comerciantes que percibió una mejora (7,2%)”, aclaró CAME.

En cuanto a las expectativas, hacia adelante los empresarios pymes se muestran poco optimistas respecto del rumbo de la economía. El 47,6% prevé una mejora para el próximo año, el 41,5% considera que la situación se mantendrá sin cambios y el 10,8% anticipa que será peor.

En relación a las inversiones, seis de cada diez encuestados considera que “no es un buen momento” para invertir, frente al 12% que sí lo considera y un 27,8% que no respondió o no tiene una opinión definida.