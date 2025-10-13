Se desploman el dólar oficial y el blue tras el fin de semana largo

La moneda paralela baja tras el fin de semana XL y el acuerdo con los Estados Unidos. Las principales cotizaciones.

El dólar oficial bajó 80 pesos este lunes y cotiza a $1.390. Esto se da luego del acuerdo con Estados Unidos y fin de semana XL. Por su parte, el dólar blue también descendió $35 y cotiza a $1.440.

En cuanto los financieros, el dólar MEP cotiza a $1.421 y el contado con liqui a $1.450.

Las declaraciones de Caputo El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que “todas las herramientas están arriba de la mesa” en las negociaciones con Estados Unidos para apuntalar el programa económico del Gobierno.

El funcionario defendió la cooperación entre ambos países y rechazó las críticas sobre una supuesta injerencia del Tesoro norteamericano en la política monetaria local. “Es un disparate”, respondió, al ser consultado sobre las acusaciones de salvataje. Y añadió: “La potencia más importante del mundo le está diciendo a los argentinos que va a hacer lo que esté a su alcance para que a la Argentina le vaya bien. No está esa cosa de que se pide algo a cambio. Los dos países van a ser beneficiados”.