YPF estima exportaciones millonarias por el acuerdo con la italiana ENI: cuánto embolsaría

El CEO de YPF, Horacio Marín, dijo que las inversiones que realizarán en conjunto con ENI llegarían a US$85.000 millones.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró que el acuerdo recientemente firmado entre la petrolera argentina y la compañía energética italiana ENI podría representar para el país exportaciones de GNL por US$300.000 millones y la creación de unos 50.000 puestos de trabajo en las próximas décadas.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Marín subrayó que "el proyecto está cerrado" y que el desarrollo conjunto permitirá "duplicar la producción de gas promedio de Vaca Muerta de este año", alcanzando un volumen de exportación de 75 millones de metros cúbicos diarios.

El ejecutivo estimó que, con ese nivel de producción, Argentina podría generar ingresos por exportaciones de US$300.000 millones entre 2031 y 2050.

ypf marin descalzi Marín también detalló la magnitud del desembolso previsto: "En total, este es un proyecto de US$85.000 millones de inversión". De ese monto, US$25.000 millones se destinarán a infraestructura, para lo cual YPF prevé aplicar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con el fin de acceder a financiamiento internacional.

En cuanto a la perforación de pozos, indicó que hasta 2031 se invertirán otros US$20.000 millones, y desde ese año hasta 2050 se prevé una inversión adicional de US$40.000 millones.