Genética ganadera de alto nivel: Armstrong se prepara para remates históricos en Agroactiva

La ganadería argentina atraviesa uno de los momentos de mayor entusiasmo de los últimos años y Agroactiva edición BNA busca convertirse en la gran vidriera de ese fenómeno, con una fuerte apuesta por la genetica , la innovación tecnológica y los negocios ganaderos en un contexto de expectativas positivas para todo el sector.

Con expectativas de negocios en alza, tecnología aplicada a la producción animal y una fuerte apuesta por la genética, la próxima edición de la muestra promete consolidarse como uno de los grandes puntos de encuentro del sector pecuario nacional.

Desde la organización aseguran que la exposición llegará “con todos los motores encendidos”, en un escenario donde la actividad del sector vuelve a ganar protagonismo dentro de la economía argentina y donde productores, cabañeros y consignatarios observan un horizonte mucho más alentador.

Uno de los encargados de anticipar ese panorama fue Pablo Sorasio, médico veterinario y coordinador de la muestra ganadera, quien destacó el crecimiento sostenido del espacio y la incorporación de nuevas herramientas orientadas a elevar el perfil técnico y comercial de la exposición.

“Llegamos con todos los motores prendidos para esta nueva edición 2026 con el espacio ganadero, siempre con novedades”, señaló.

Genetica, innovation y calidad

Uno de los grandes diferenciales de esta edición será el regreso de la raza Holando, aunque con una impronta mucho más tecnológica. La muestra incluirá análisis genómicos sobre alrededor de 40 ejemplares de alta producción, una herramienta cada vez más utilizada para acelerar los procesos de mejora genética.

“Esto es un análisis genético del perfil del animal que, además de darte datos propios, ya te empieza a dar datos de lo que van a ser sus hijas; la ausencia de defectos estructurales o funcionales. Es toda tecnología de ultrapunta que va a estar presente en Agroactiva”, explicó Sorasio.

El coordinador también destacó el acompañamiento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, bajo la coordinación de Sebastián Alconada, para impulsar este tipo de propuestas que acercan al productor herramientas que hasta hace pocos años parecían reservadas únicamente para los grandes centros genéticos.

Negocios ganaderos y remates de elite

Pero la innovación no será el único eje fuerte de la exposición. Agroactiva volverá a poner el foco en los negocios ganaderos, con las tradicionales juras de clasificación como uno de los grandes atractivos para las cabañas de todo el país.

“Las juras son la frutilla del postre, aquí es dónde se consagran los grandes campeones de Agroactiva”, sostuvo Sorasio. Y agregó: “Es un premio que cada año más cabañas quieren lograr”.

A ese esquema se sumará además la incorporación de la firma consignataria Talano Hermanos, que realizará un remate físico de reproductores durante el cierre del sector bovino. “Es una casa de mucho renombre que este año nos acompaña por primera vez”, destacó el vocero.

Controles sanitarios y mejora de los rodeos

Detrás de cada animal que llegará a pista existe una tarea silenciosa pero fundamental: los controles veterinarios de admisión sanitaria y reproductiva. Allí aparece el trabajo de Damián Cora y Martín Sieber, quienes desde hace cinco años encabezan el proceso de evaluación técnica de los reproductores que participan en la muestra.

“Estamos realizando la actividad de jurados de admisión veterinaria hace cinco años, es decir, evaluando la aptitud reproductiva de los diferentes reproductores para asegurar, por sobre todas las cosas, que el comprador que vaya a buscar un reproductor a la muestra lleve algo garantizado”, explicó Cora.

La tarea será intensa. Según detallaron, las inscripciones ya superan las 200 cabezas y todavía continúan abiertas. Entre las razas bovinas confirmadas figuran Angus, Hereford, Brangus, Braford y Limangus, mientras que el sector ovino y caprino contará con Hampshire, Dorper, Texel, Pampinta y Boer.

“Va a ser una ardua tarea”, reconoció Cora sobre el movimiento que tendrán los corrales de admisión durante la muestra. Sin embargo, el especialista remarcó que el contexto actual de la ganadería impulsa un clima de entusiasmo pocas veces visto en los últimos años.

“La expectativa claramente este año es muy buena, muy alta, relacionado al momento de precios históricos fundamentalmente que vive el sector y el entusiasmo general”, afirmó.

Además agregó otro de los componentes que explican el fenómeno que genera Agroactiva año tras año: “También está el reencuentro con gente amiga, la charla, el intercambio y compartir”.

Buscando mejorar los rodeos argentinos

Para Martín Sieber, actual director de Producción Animal de Entre Ríos, el crecimiento de Agroactiva refleja una transformación mucho más profunda dentro de la producción ganadera nacional.

“La muestra viene creciendo año a año, tanto en cantidad de animales como en la calidad de los mismos, tanto en su calidad genética como en su calidad sanitaria”, sostuvo.

El veterinario remarcó además la evolución que se observa en las cabañas y en el compromiso de los productores, que hoy llegan a las pistas con reproductores cada vez más preparados. “Cuando comenzamos con el trabajo, tal vez había bastantes rechazos y con el paso del tiempo los productores fueron enviando a vender un mejor producto”, recordó.

Según Sieber, ese proceso de mejora está directamente vinculado con la incorporación de juras fenotípicas, controles sanitarios más rigurosos y una demanda creciente por genética superior.

En ese sentido, consideró que Agroactiva dejó de ser solamente una exposición para transformarse en una verdadera plataforma de mejora productiva para la ganadería argentina. “Ojalá esto genere un desparramo genético de calidad en todos los rodeos, no solo santafesinos, sino también a nivel nacional”, expresó.

Para el especialista, el gran desafío pasa por sostener la transparencia y la confianza en los procesos de selección. “El camino es justamente darle transparencia al proceso, haciendo una jura de admisión que sea independiente y que le dé la garantía tanto al vendedor como al comprador”, concluyó.

Fuente: Infocampo.