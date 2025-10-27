Fuerte caída del dólar: el minorista se desploma $95 en la apertura de este lunes

Luego de la contundente victoria del Gobierno en las elecciones, el dólar minorista retrocede a $1.420.

El dólar cripto escaló hasta más de $1400

El mercado festeja la victoria del Gobierno en las elecciones. No solo suben bonos y acciones, sino que también los dólares retroceden. El dólar minorista cotiza a $1.420 en la pizarra del Banco Nación, una caída de $95 respecto al cierre del viernes, que se ubicó en $1.515.

En cuanto al dólar mayorista, cotiza a $1.345, una caída de $147 respecto al cierre del viernes en $1.492. Así, se aleja del techo de la banda.

En tanto, el blue opera en la misma sintonía y retrocede hasta los $1.410, una ja de $115.

"El mercado estaba sobrevendido y muy comprado en dólar", comentó a MDZ un importante broker de bolsa.