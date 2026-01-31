Financiarse en 2026: estrategias para empresas en un escenario de tasas altas

Si algo quedó claro en este inicio de año es que las tasas se convirtieron en el nuevo termómetro del mercado. Se habla de inflación, de dólar , de reservas récord… pero en la mesa de las empresas la pregunta es mucho más concreta: ¿cómo me financio hoy sin romper el negocio?

Venimos de un 2025 extraño: un arranque con mucho impulso, seguido de meses de parálisis. Hoy las empresas están ancladas en precios, con inflación más baja pero costos que no terminan de acomodarse, márgenes más ajustados y una necesidad real de financiamiento para sostener la operación. En este Break Financiero pusimos el foco en eso: qué alternativas existen hoy en el mercado de capitales para financiar proyectos, capital de trabajo y crecimiento, y cómo usarlas de como estrategias mientras las tasas siguen altas.

La Tamar ronda el 37%, lo que encarece fuertemente el financiamiento bancario tradicional. Esto obliga a mirar alternativas y, sobre todo, a profesionalizar la estrategia financiera de las empresas .

Un punto clave que surgió en la conversación: muchas veces el problema no es solo cuánto cuesta financiarse, sino cómo está armado el negocio. Estructura de costos, márgenes, política comercial, rotación de stock y perfil de ventas pesan tanto como la tasa que se paga. Durante años, muchos modelos funcionaron casi como negocios financieros: tomar financiamiento barato y licuarlo con inflación. Hoy ese esquema ya no existe. La inflación bajó, los márgenes se achican y el negocio vuelve a ser el negocio. El financiamiento tiene que acompañar eso. Herramientas del mercado de capitales para financiarse mejor.

Las empresas están ancladas en precios, con inflación más baja pero costos que no terminan de acomodarse.

Cheques de pago diferido

El mercado de cheques sigue siendo una de las principales alternativas para Pymes. Con aval de SGR, las tasas hoy rondan el 30%, muy por debajo de la Tamar. Además, muchas operaciones están exentas de IVA sobre intereses, reduciendo el costo financiero total. También existen cheques sin aval cuando el emisor es una gran empresa, con tasas incluso más competitivas.

Factura de crédito electrónica, ideal para empresas que facturan a grandes compañías. Funciona de forma similar al cheque y puede descontarse en pesos, dólar linked o dólares. Las tasas en dólares suelen ubicarse entre 10% y 12%, con plazos cortos de 60 a 90 días.

Pagarés bursátiles, son instrumentos muy flexibles: pueden emitirse en pesos, dólar linked, hard dólar o incluso atados a commodities. No pagan IVA sobre intereses ni impuesto de sellos y no afectan límites bancarios. La clave hoy es el aval: las SGR están más cautelosas y analizan con lupa la capacidad real de repago, por lo que anticiparse y ordenar la empresa es fundamental.

Pymes (2) El mercado de cheques sigue siendo una de las principales alternativas para Pymes. Archivo MDZ.

Cauciones tomadoras

Una herramienta clave de corto plazo. Funcionan como un “plazo fijo en días” y permiten financiarse incluso a un día. Hoy las tasas se mueven entre 30% y 35%, muy por debajo de un descubierto bancario. Requieren garantías (bonos o acciones), pero permiten no descapitalizarse. En muchos casos, el rendimiento de la inversión compensa el costo de la caución.

Obligaciones Negociables (ON)

Es el instrumento que más está mirando el mercado. Para Pymes, las ON requieren aval y hoy hay menos emisiones por la cautela de las SGR. Por eso es clave trabajar con flujos reales, previsibles y bien armados. Las tasas de referencia las marcan las grandes empresas: recientemente vimos emisiones en torno al 6,5% en dólares. Las ON permiten estructurar plazos, amortizaciones y períodos de gracia adaptados al negocio, algo que el crédito bancario no siempre ofrece.

Mirando hacia adelante

El 2026 se perfila como un año desafiante, pero también lleno de oportunidades para quienes planifiquen el financiamiento con tiempo y criterio. Mientras las tasas se acomodan, el foco estará en el corto plazo. Cuando llegue la normalización, habrá que estar listos para dar el salto a financiamiento de más largo plazo. Porque hoy, más que nunca, financiarse bien es parte central de la estrategia del negocio.

Carina Egea, CEO de Portfolio SA - portfoliosa.com.ar