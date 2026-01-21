El Gobierno eliminó el aporte que realizaban la empresas para acceder al régimen de Tierra del Fuego

Luego de bajar a cero los aranceles para la importación de celulares, el Gobierno eliminó el aporte del 15% que realizaban las empresas fabricantes de electrónica para acceder a los beneficios del régimen de promoción en Tierra del Fuego .

La medida fue oficializada a través de la resolución 20/2026 publicada en el Boletín Oficial este miércoles y firmada por el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, en ejercicio de la Secretaría de Industria y Comercio.

La resolución reduce a 0% el q15% que se pagaba para el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP), un fideicomiso de administración—, dado que los productos en dicha zona están exentos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

De esta manera, se estableció que las empresas industriales radicadas en la provincia de Tierra del Fuego dejen de abonar el aporte previsto en el Artículo 4° del Decreto N° 727 de fecha 22 de octubre de 2021.

La medida se da luego de que el Ejecutivo bajó a cero los aranceles para la importación de celulares y las empresas radicadas en Tierra del Fuego hicieran reclamos por falta de competitividad.

Los reclamos formales fueron presentados por la Unión Industrial Fueguina (UIF) y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE). Ambas entidades industriales habían destacaron una "pérdida crítica de competitividad" que afecta y amenaza la continuidad de las operaciones y del empleo.

"El sector industrial de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur enfrenta un escenario de pérdida crítica de competitividad que requiere una revisión de las cargas vigentes, agregando que este impacto no se limita exclusivamente al segmento de celulares, sino que la totalidad de la actividad productiva de la provincia se vio afectada”, señalaron las entidades previamente.