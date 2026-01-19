Los datos que difunde el Indec esta semana y sigue de cerca el Gobierno

El Indec emitirá los nuevos reportes de precios mayoristas, el costo de la construcción, ocupación hotelera y el estimador de Actividad Económica.

La penúltima semana de enero trae consigo una serie de indicadores claves para la economía de Argentina. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá datos importantes, que serán seguidos de cerca por el Gobierno.

Actividad económica, inflación mayorista y salarios El organismo que dirige Marco Lavagna comenzará la penúltima semana de enero informando este lunes sobre el indicador de los precios mayoristas y el costo de la construcción (ICC), correspondientes a diciembre.

A su vez, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de noviembre el día miércoles. En el último dato oficial, la actividad económica registró una suba de 3,2% interanual en octubre, aunque disminuyó un 0,4% con respecto al mes anterior.

El índice de los salarios también tendrá un fuerte valor en lo económico, ya que resta ver si quedó por encima de la inflación de noviembre (2,5%) o no.

El resto de los datos que difunde el INDEC: