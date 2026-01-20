Cortes de luz: el Gobierno tomó deuda para intentar resolver el abastecimiento de energía

Por los cortes de luz, el Gobierno acordó un nuevo préstamo con la CAF par reforzar el sistema energético y reducir los apagones.

En qué zonas y horarios habrá cortes de luz este miércoles, según el cronograma de Edemsa.

El Gobierno nacional acordó un préstamo de US$400 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF) con el objetivo de reforzar el sistema energético y reducir los cortes de luz, que se intensificaron durante el último verano y afectaron a cientos de miles de usuarios, en especial en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La operación fue oficializada a través del Decreto 23/2026, publicado en el Boletín Oficial. Los fondos estarán destinados al Programa de Enfoque Sectorial Amplio (SWAP) de Apoyo a la Sostenibilidad del Sector Energético, un esquema de asistencia presupuestaria que no prevé obras puntuales, sino el respaldo a políticas públicas del sector.

El acuerdo se cerró en un contexto de fragilidad estructural del sistema eléctrico, con reiterados apagones durante diciembre y enero. Según datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la distribuidora Edesur superó los límites regulatorios de cortes por usuario y duración del servicio, mientras que Edenor se mantuvo dentro de los parámetros establecidos.

Qué se sabe del nuevo préstamo De acuerdo con la información oficial, el préstamo apunta a fortalecer el marco regulatorio e institucional del sector, mejorar la focalización de los subsidios energéticos, promover el uso eficiente de los recursos y optimizar los sistemas de información y gestión. La ejecución del programa quedará a cargo de áreas técnicas del Ministerio de Economía.

Desde el Gobierno sostienen que el financiamiento tiene un costo inferior al que enfrentaría el país en los mercados internacionales y que su impacto sobre la balanza de pagos será acotado. El objetivo, aseguran, es avanzar en una mayor sostenibilidad del sistema energético y reducir los riesgos de colapso en los picos de demanda.