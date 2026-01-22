Cuáles son las 3 empresas que compiten por remodelar la cancha de hockey de Mendoza

El Gobierno Provincial avanza en la remodelación integral y puesta en valor de la cancha de hockey sobre césped de agua que está ubicada en el predio del estadio mundialista Malvinas Argentinas. Este jueves se realizó la apertura de sobres de empresas que realizaron ofertas económicas y participan de la puja por las obras . En total fueron tres las que se presentaron: Luis M. Pagliara SA, Martín Sendra y CAC SA.

Según señalaron desde el Poder Ejecutivo, el objetivo de este proyecto es "solucionar fallas estructurales de drenaje y renovar la superficie para posicionar nuevamente a la provincia como sede de competencias de élite".

Tras la apertura de sobres, el comité evaluador de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial estudiará las propuestas y adjudicará las tareas a la empresa que resulte seleccionada.

La meta final es que el campo de juego cumpla con los estándares técnicos exigidos por la Federación Internacional de Hockey (FIH). Esto permitirá que Mendoza sea considerada nuevamente para torneos de gran escala, como la Pro League o encuentros oficiales de Las Leonas y Los Leones.

La última vez que se disputó la Pro League con Las Leonas y Los Leones en Mendoza fue en noviembre del 2022, que se disputó en el estadio ubicado en Godoy Cruz. Participaron las selecciones de Argentina, Alemania y Bélgica.

El acto estuvo encabezado por la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui, el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, el director de Gestión de Proyectos y Contratos, Emanual Juan y director de Alto Rendimiento, Mauricio Ginestar.

Empresas que compiten por las obras en el Malvinas Argentinas

Luis M. Pagliara SA

Martin Sendra

CAC SA

Detalles de las obras y nueva tecnología para el Hockey

Inaugurada originalmente en 2013 para el Panamericano de Hockey, esta cancha marcó un hito al ser la primera con administración estatal en la provincia. Sin embargo, el deterioro actual y la acumulación de agua en sectores clave impedían el desarrollo normal de la actividad deportiva.

El proyecto contempla, en un plazo de obra de 150 días corridos, una intervención profunda que incluye la demolición de la base actual y la construcción de una nueva infraestructura.

Para ello, se retirará totalmente el césped sintético y la base amortiguadora de impactos (shock-pad) para su posterior reemplazo. En cuanto a la infraestructura hídrica, se construirán nuevas canaletas perimetrales de hormigón y se hará una revisión integral del sistema de riego (manual y automatizado).

Por otra parte, tras estudios de suelo específicos, se construirá una nueva carpeta asfáltica con impermeabilización avanzada que constituirá una base de alta precisión.