Lluvia de dólares: la impresionante cifra de emisiones de deuda por parte de empresas y provincias
Las colocaciones de Obligaciones Negociables (ONs) corporativas brindaron una gran oferta de dólares en el mercado.
Desde la victoria de las elecciones legislativas de octubre del año pasado, el mercado observó un gran flujo de dólares provenientes de las emisiones de deuda por parte de empresas y provincias. El guarismo ya asciende a US$9.300 millones.
La reciente colocación de Córdoba por US$800 millones se suma al listado de emisiones subnacionales del que ya participan Santa Fe con US$800 millones y la Ciudad de Buenos Aires, que colocó un bono por US$600 millones. En ambos casos la tasa se ubicó por encima de 8%.
La provincia cordobesa salió a Wall Street por segunda vez en menos de un año, en junio de 2025 captó US$725 millones a una tasa de 9,75%. En total, las emisiones subnacionales ya recolectaron US$2.925 millones.
Por su parte, las empresas salieron fuerte con las Obligaciones Negociables (ONs). En el inicio de 2026 se registraron algunas colocaciones: Telecom adjudicó US$600 millones a una tasa de 8,6% y Pan American Energy emitió US$375 millones a 7,9%.
Desde octubre del año pasado se colocaron US$6.400 millones. Aunque del total aún restan por liquidarse cerca de US$3.600 millones, según el Banco Central (BCRA).
En paralelo, el BCRA apuntala el proceso de acumulación de reservas. La entidad monetaria acumula compras por US$1.082 millones en el mes y US$104 millones en la semana.
Otras empresas y provincias esperan sumarse
Se espera que el listado tanto de empresas como de provincias saliendo a emitir deuda siga en crecimiento frente a las necesidades de financiamiento.
En ese sentido, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio viajó el miércoles a Nueva York para mantener reuniones con fondos de inversión y analizar la colocación de un bono entrerriano en dólares.