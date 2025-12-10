Fabián Gregorio, CEO de PSJ, y los hitos claves que se vienen en la etapa de factibilidad de la mina en Uspallata

La aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en el ámbito legislativo de Mendoza marcó un hito crucial para el proyecto PSJ en Uspallata. Con la luz verde definitiva para avanzar, la compañía inicia una etapa que el sector considera la más demandante: la factibilidad y el desarrollo detallado del emprendimiento. Fabián Gregorio , CEO de PSJ Cobre Mendocino, detallo los pasos inmediatos.

El ejecutivo abordó desde la necesaria "construcción colectiva" con la comunidad y las instituciones, hasta los detalles técnicos que consumirán el próximo año y las proyecciones económicas del proyecto, incluyendo el probable ajuste del CAPEX y la oportunidad que representa el régimen RIGI.

"Obtener la DIA no es un punto de llegada, es un punto de partida", afirmó Gregorio, delineando el camino que debe seguir la minera para materializar la obra.

- Para el proyecto en general es bueno. Nos genera felicidad ver que la aprobación de la ley hayamos cerrado una etapa con la conciencia plena de que comienza otra. Que comienza la parte más compleja quizás, que es comenzar ya a trabajar. La minería sabés que está compuesta de distintas etapas y en todas esas etapas requieren un involucramiento y un compromiso muy especial. Ahora empieza una especie de construcción colectiva del proyecto, porque nosotros tenemos que seguir trabajando con una comunidad donde entendió que no se trataba de minería sí o minería no, sino de cómo debía hacerse. Y nosotros ahora tenemos que enfocar el proyecto a ese cómo, para demostrarle a qué controles es capaz de someterse, con qué transparencia se puede seguir trabajando, cómo mantener la participación ciudadana durante esta etapa. Queremos ir avanzando junto con la sociedad mendocina. Para nosotros, como venimos diciéndolo, obtener la DIA no es un punto de llegada, es un punto de partida, claramente.

-Vos mencionás primero que todo el trabajo con la comunidad.

-Sí, ahora, bueno, es comunidad, es Estado, son instituciones, la academia, el sector privado. Todos en conjunto para que el proyecto siga respondiendo a todas las expectativas y las exigencias que tienen los mendocinos.

-¿En qué momento pueden comenzar a trabajar?

-Bueno, nosotros, en forma inmediata. De hecho, en donde se había podido adelantar trabajo se lo hizo, en la expectativa y en la confianza de que sabíamos que íbamos a superar estas etapas. Pero bueno, ahora concretamente en la etapa factibilidad, para explicarlo con claridad y para ordenar las expectativas, no es que comience la construcción de la mina, Lo que comienza ahora es un proceso técnico profundo que va a llevar aproximadamente un año y que es indispensable antes de iniciar las obras de construcción. Para explicarlo, la factibilidad es una instancia, digamos así, donde todos los estudios generales que se han presentado se empiezan a definir en un plan de desarrollo. En ese momento se van a definir detalles de ingeniería, de logística, inversión, sostenibilidad, todo ello planificado de acuerdo a lo que hay establecido en las autoridades. Es muy importante porque se analizan costos y financiamiento, la evaluación económica del proyecto y del mercado, toda la planificación de construcción, operación y cierre, y toda la actualización de todos los programas de sostenibilidad y monitoreo ambiental que tiene el proyecto. Es importante, es realmente importante porque una vez finalizada esta etapa, vamos a estar en condiciones de iniciar la construcción.

Proyecto San Jorge 4 Con la aprobación legislativa, PSJ Cobre Mendocino se encamina a la etapa de factibilidad del proyecto. PSJ Cobre Mendocino

-¿Vos creés que también va a haber un ajuste en el CAPEX? ¿Tienen alguna proyección de lo que podría ser ese cambio?

-Sí, seguramente, es muy probable que eso ocurra, porque uno se choca realmente con la realidad de los costos. Los costos es algo que está en movimiento en el mundo. Hay muchos insumos que dependen del mercado internacional y van teniendo alguna variabilidad y afectan directamente a la planta del proceso, por dar un ejemplo. Entonces, sí, es posible que tengamos proyecciones. Siempre contempla dentro del margen de variabilidad normal que tiene un proyecto. No es extrañar que en vez de hablar de 560 millones estamos hablando de 600 o algo un poco más. Normalmente suelen encarizarse un poco más los proyectos.

-En ese sentido, igualmente, el mercado está en un momento que es positivo en el tema de los precios.

-En cuanto a la demanda, sí. Porque la demanda se mantiene en alza y la oferta va detrás de la demanda mundial. En cuanto a los costos, no podría decir exactamente lo mismo. Los costos no diría que van a la baja, al contrario. El encarecimiento de muchos commodities en el mundo que hacen a la construcción de los componentes son cada vez más caros. Por lo tanto, todos los CAPEX de las minas del mundo se han ido afectando en el sentido que se han encarecido.

-Hay que entender que es un negocio muy dinámico que depende de un mercado mundial muy grande.

-El mercado mundial, como lo decís, es muy grande. La demanda si bien está muy concentrada en los últimos 20 años en el Este. Me refiero a China, la India. Todos los países que están en pleno crecimiento. Claramente está afectando a la oferta mundial. Muchas de esas ofertas provienen del occidente. Hay muchas minas que están ubicadas justamente en América Latina. Pensemos que los dos principales productores de cobre del mundo se encuentran en América Latina. Estamos hablando de Chile y de Perú. Y en tercer lugar lo sigue África, que es el país del cobre. La verdad es que tiene una afectación global la producción y la demanda del commodity.

-Si vos tuvieras que mencionar tres hitos importantes que definen en esta etapa de factibilidad, cuáles serían.

-Bueno, la definición de todas nuestras reservas y recursos y el cierre de un modelo económico financiero de la mina y la definición en un plan de todos nuestros planes de sostenibilidad.

-Ya pueden aplicar al RIGI. Avanzarán con esa etapa.

-Sí, seguramente. Bueno, también con esta etapa tiene que ver la definición de aspectos que están exigidos en la normativa RIGI. Así que la certeza la vamos a tener en muchos de estos números. Porque son números definitivos del proyecto, van a contribuir a la aplicabilidad de este régimen. El sector minero entiende que sigue siendo beneficioso y es una oportunidad que hay que tomar en la medida que uno pueda complementar con todas las exigencias que el RIGI tiene. Porque el RIGI tiene exigencias específicas de cómo se va desarrollando por etapas la inversión. Deben desarrollarse en un determinado tiempo y hay que estar en condiciones para responder al tiempo que le demandan esas exigencias.

-Hubo algunas de las intervenciones en la legislatura que dieron a entender que con la DIA aprobada se podría vender el proyecto.

-Bueno, estoy en pleno contacto con el Board. Conozco de cerca la voluntad de los accionistas para este proyecto y el entusiasmo se traduce en un compromiso. Gente que está muy comprometida con desarrollar el proyecto, está muy comprometida a aprovechar los tiempos. No hay tiempo que se deja ocioso, libre, sin que se le dé una oportunidad de avance con el mismo. El proyecto tiene accionistas que están absolutamente comprometidos en la construcción de la mina cuanto antes.

-¿En qué cosas se puede comenzar en la factibilidad?

-Necesitamos tomar las definiciones técnicas respectivas para que tarea que se haga en el campo sea una tarea que haya sido relevada técnicamente en la forma correspondiente. Los márgenes de errores tienen que ser achicados como lo implica la factibilidad en sí mismo. Pues recuerden que este es un proyecto que al día de hoy está prefactibilizado. Vamos a una factibilización. Significa darle el margen de error, por ejemplo, tiene que achicarse. Tiene que ser tan significativamente para que la ingeniería de detalle vea el número exacto correspondiente al financiamiento y a la construcción, como toda obra de la ingeniería.

-En la mesa del cobre de los ocho proyectos, va a arrancar o debería arrancar por el más pequeño.

-Bueno, la verdad que es una mezcla de circunstancias que suceda uno primero que el otro. Todos hemos estado allí, en ese lugar, compartiendo la realidad de nuestros proyectos. Los azules tienen una declaración de impacto ambiental ya otorgada por lo menos desde hace un año. Y bueno, están las definiciones de un proyecto que por supuesto es bastante grande y sé el nivel de involucramiento que tiene ese tipo para lograr poner en pie el proyecto y pasar a la etapa de construcción. Con otros tipos de desafíos. Bueno, PSJ tiene lo suyo y tiene algunas ventajas competitivas que siempre las expuso, las tuvo sobre la mesa y que ahora queremos aprovechar y ponernos en práctica. Las ventajas con su tamaño, sus facilidades logísticas, sus ventajas competitivas respecto a las factibilidades energéticas y de recursos hídricos. Bueno, son las que queremos aprovechar.

-Cuál fue la importancia del socio argentino en esta etapa.

-Desde ya, primero que para resaltar el nivel de compromiso local, el nivel de conocimiento local y el empuje con lo que se ha trabajado donde rápidamente se acopló al grupo internacional. Si bien es un grupo argentino que viene del sector industrial y conoce y tiene experiencia en lo que es levantar una planta. No va a ser una novedad para ellos, por supuesto que va a ser la primera en minería en esta escala, pero es gente que conoce, sabe trabajar en grandes proyectos.