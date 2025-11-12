Expectativa en el Gobierno por el nuevo dato de inflación de octubre que publicará el Indec
La inflación porteña se mantuvo en 2,2%, pero las proyecciones nacionales anticipan subas por la presión de la canasta alimentaria y la volatilidad cambiaria.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicará este miércoles el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre, que según las proyecciones privadas se habría ubicado por encima del 2%.
De confirmarse la estimación, el dato marcaría un leve incremento respecto del mes anterior y evidenciaría que la inflación continúa un sendero ascendente.
Te Podría Interesar
Luego de la desaceleración registrada en mayo (1,5%) tras el 2,8% de abril y el 3,7% de marzo, los precios mostraron un repunte durante los últimos meses. Junio cerró con 1,6%, julio y agosto con 1,9%, y septiembre con 2,1%. De acuerdo con las consultoras, octubre habría continuado esa tendencia, empujado por los aumentos en alimentos y bebidas.
El rubro alimentario volvió a ser el principal factor de presión inflacionaria, junto con el impacto del tipo de cambio y los precios regulados, entre ellos transporte y servicios.
Estimaciones privadas sobre la inflación
De acuerdo con la consultora LCG, la inflación general se habría ubicado en torno al 2,5%, con un aumento promedio de 2,9% en alimentos y bebidas hasta la cuarta semana del mes. Otras estimaciones, como las de Econviews y Libertad y Progreso, proyectaron variaciones similares, entre 2,4% y 2,8%, destacando la fuerte incidencia del consumo masivo en la dinámica de precios.
Por su parte, Analytica y Equilibra calcularon una inflación de 2,2% y 2,1%, respectivamente. Según sus informes, los aumentos se concentraron en alimentos no estacionales, lácteos, panificados y carnes, mientras que los productos regulados y estacionales mostraron incrementos más leves. PxQ, en tanto, estimó la cifra más baja del relevamiento, con un 1,9%.
EcoGo Consultores ubicó el índice en 2,4%, con un alza promedio del 3% en alimentos y bebidas, y destacó que la volatilidad del dólar y las elecciones “tuvieron un impacto acotado sobre los precios”. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, en la misma línea, anticipó una inflación de 2,2% para octubre y proyectó un cierre de 2025 con una variación interanual del 29,6%.
En tanto, el IPC de la Ciudad de Buenos Aires también mostró una suba de 2,2%, impulsado por los aumentos en alimentos, transporte, salud y vivienda. Con este resultado, la inflación acumulada en lo que va del año en el distrito porteño llegó al 25,3%, mientras que la medición interanual alcanzó el 33,6%, reflejando un leve traslado de la suba del dólar a los precios, atenuado por la desaceleración del consumo.