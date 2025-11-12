Expectativa en el Gobierno por el nuevo dato de inflación de octubre que publicará el Indec

El Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec ) publicará este miércoles el Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) correspondiente a octubre, que según las proyecciones privadas se habría ubicado por encima del 2% .

Luego de la desaceleración registrada en mayo (1,5%) tras el 2,8% de abril y el 3,7% de marzo, los precios mostraron un repunte durante los últimos meses. Junio cerró con 1,6%, julio y agosto con 1,9%, y septiembre con 2,1%. De acuerdo con las consultoras, octubre habría continuado esa tendencia, empujado por los aumentos en alimentos y bebidas.

El rubro alimentario volvió a ser el principal factor de presión inflacionaria, junto con el impacto del tipo de cambio y los precios regulados , entre ellos transporte y servicios.

De acuerdo con la consultora LCG , la inflación general se habría ubicado en torno al 2,5% , con un aumento promedio de 2,9% en alimentos y bebidas hasta la cuarta semana del mes. Otras estimaciones, como las de Econviews y Libertad y Progreso , proyectaron variaciones similares, entre 2,4% y 2,8% , destacando la fuerte incidencia del consumo masivo en la dinámica de precios.

Por su parte, Analytica y Equilibra calcularon una inflación de 2,2% y 2,1%, respectivamente. Según sus informes, los aumentos se concentraron en alimentos no estacionales, lácteos, panificados y carnes, mientras que los productos regulados y estacionales mostraron incrementos más leves. PxQ, en tanto, estimó la cifra más baja del relevamiento, con un 1,9%.

EcoGo Consultores ubicó el índice en 2,4%, con un alza promedio del 3% en alimentos y bebidas, y destacó que la volatilidad del dólar y las elecciones “tuvieron un impacto acotado sobre los precios”. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, en la misma línea, anticipó una inflación de 2,2% para octubre y proyectó un cierre de 2025 con una variación interanual del 29,6%.

En tanto, el IPC de la Ciudad de Buenos Aires también mostró una suba de 2,2%, impulsado por los aumentos en alimentos, transporte, salud y vivienda. Con este resultado, la inflación acumulada en lo que va del año en el distrito porteño llegó al 25,3%, mientras que la medición interanual alcanzó el 33,6%, reflejando un leve traslado de la suba del dólar a los precios, atenuado por la desaceleración del consumo.