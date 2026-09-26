Exitosa colocación de deuda de la empresa de alquiler de autos deRentas

La empresa de alquiler de autos deRentas logró financiamiento en el mercado de capitales por $9.357 millones con su segunda emisión de obligaciones negociables para la adquisición de vehículos destinada a ampliar la flota.

Se trata de una operación a 24 meses, con ofertas por $10.975 millones, a una tasa de TAMAR Privada + 0%. La Serie II recibió 25 ofertas y se adjudicaron 18 con una garantía que cubre el 100% del capital más intereses y está otorgada por Banco Galicia y Banco CMF.

“El mercado de capitales es una herramienta importante para acompañar nuestro plan de crecimiento. Buscamos vincular el financiamiento con la incorporación de vehículos y el desarrollo de la operación. A medida que el negocio gane escala, contemplamos avanzar hacia emisiones bajo el régimen general como un próximo paso en esa estrategia”, expresó Juan de Larminat, Chief Financial Officer de deRentas.

La compañía ya había recurrido al mercado de capitales en marzo de 2026, cuando colocó su primera ON por $4.500 millones, también a TAMAR Privada + 0%.

La empresa cuenta actualmente con 7.000 autos en circulación en Argentina y opera en AMBA, Córdoba y Mar del Plata. Con el acceso al financiamento prevé alcanzar los 10.000 vehículos a fines de 2026 y llegar a 22.000 unidades a fines de 2027.

El crecimiento de la flota se aceleró en los últimos años. A fines de 2023 la empresa contaba con 150 vehículos, mientras que a mediados de 2024 tenía unos 500. En menos de tres años, esa cifra llegó a las 7.000 unidades actuales.

El negocio de la movilidad

El principal negocio de la compañía consiste en el alquiler de autos a conductores que generan ingresos a través de Uber, bajo modalidades por encargo, por turnos y con opción de compra.

El servicio incluye mantenimiento y acompañamiento a los conductores. La operación también requiere capacidades vinculadas con mantenimiento, logística, tecnología y atención para mantener disponibles los vehículos de la flota.

La empresa integra además otras unidades de negocio, entre ellas deRentas GO! y deRentas Flip, y combina la gestión de flotas con tecnología y servicios vinculados a la movilidad.

“Esta emisión nos permite dar un paso concreto hacia nuestra misión: sumar vehículos para que más personas puedan acceder a nuevas oportunidades de ingreso, con el servicio y el acompañamiento que requiere una operación cada vez más grande”, señaló Juan de la Cruz, CEO y cofundador de deRentas.

Fundada en 2021, deRentas desarrolla sus operaciones en AMBA, Córdoba y Mar del Plata. En el marco de su alianza con Uber, la compañía ofrece vehículos para conductores que utilizan la aplicación y también cuenta con deRentas GO!, orientada al alquiler de autos por día para viajes de turismo o negocios.