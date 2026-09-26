El mapa del crédito según el BCRA: cayó la financiación con tarjeta y crecen las opciones UVA

El crédito en pesos al sector privado registró en agosto una contracción promedio mensual de 1% real, según el último informe monetario mensual del Banco Central de la República Argentina (BCRA) . Se trata de la primera caída desde marzo y estuvo concentrada principalmente en los préstamos al consumo y, en menor medida, en las líneas comerciales.

En términos del PBI, el stock de crédito en pesos al sector privado se mantuvo en torno al 9%. Al sumar las financiaciones en dólares, que alcanzaron los US$25.241 millones impulsadas por documentos a sola firma, el crédito total llegó al 12,6% del PBI, 0,8 puntos porcentuales más que en agosto del año pasado.

Mientras el sistema bancario mostró un enfriamiento, la demanda dentro de la plataforma Alprestamo creció durante agosto. Los leads aumentaron 26,3% respecto de julio, mientras que las aplicaciones totales subieron 27,4% y las aplicaciones únicas 25,8%, hasta acercarse a las 400.000.

Las aplicaciones totales de productos de crédito pasaron de 579.662 en julio a 738.356 en agosto. Las originaciones o ventas de préstamos , tarjetas y collections crecieron casi 30% mensual, con los préstamos a la cabeza: sus ventas aumentaron 32,1%.

Estos números muestran que la necesidad de financiamiento y la intención de comparar alternativas continuaron activas pese a la contracción del crédito bancario.

Mientras el sistema bancario mostró un enfriamiento, la demanda dentro de la plataforma creció durante agosto. Archivo.

Tarjetas en baja e hipotecarios en crecimiento

Dentro del crédito al consumo, las tarjetas explicaron buena parte de la caída, con un retroceso de 3,3% real en agosto. Los préstamos personales, en cambio, se mantuvieron prácticamente estables, con una baja de apenas 0,2%. Las aplicaciones únicas de préstamos crecieron 25,8%.

También aumentó la demanda de herramientas destinadas a regularizar deudas: los leads de la línea Ponete al Día subieron 21,4%, las aplicaciones únicas 10,7% y las totales 6%. En contraste, los préstamos con garantía real crecieron 1,1% real, impulsados por los hipotecarios, que avanzaron 2,8% frente a julio y acumulan una expansión interanual de 41,6% a precios constantes. El crecimiento está sostenido por la modalidad UVA, que acumula más de dos años consecutivos de subas.

En agosto también se anunció el Programa de Licitación de Plazos Fijos con Destino a Crédito Hipotecario, mediante el cual el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSeS licitará hasta $2 billones en depósitos a plazo fijo UVA destinados a entidades financieras para la compra de primera vivienda. Los préstamos prendarios, por su parte, cayeron 1,1% real durante agosto y acumularon una baja interanual de 8%.

Esto refleja un menor volumen de financiamiento bancario para vehículos, aunque no necesariamente una caída equivalente en la demanda de automóviles, que puede canalizarse mediante préstamos personales, concesionarias o mayores anticipos.

Tasas: más costo de fondeo

La tasa Tamar de los bancos privados cerró agosto en 24,7% TNA, 1,4 puntos porcentuales por encima de julio. Sin embargo, ese aumento del costo de fondeo no se trasladó de manera uniforme a las tasas de los préstamos. El promedio informado por el BCRA para préstamos personales se mantuvo en 65,8% TNA, mientras que la tasa de las tarjetas de crédito bajó de 82,7% a 79,1% TNA.

Cada entidad ajusta sus condiciones de acuerdo con factores como el plazo, el riesgo, la liquidez y el perfil del solicitante. Por eso, señaló que para comparar opciones es necesario observar el costo financiero total, el valor de la cuota y las condiciones de cada oferta, además de la tasa nominal.

Los préstamos personales, en cambio, se mantuvieron prácticamente estables, con una baja de apenas 0,2%. Archivo.

Los datos de agosto muestran así un escenario heterogéneo: mientras el crédito bancario en pesos registró su primera contracción mensual desde marzo, los usuarios mantuvieron activa la búsqueda de financiamiento a través de plataformas digitales. En paralelo, los hipotecarios continuaron creciendo, con las alternativas UVA como uno de los principales motores de esa expansión.

* Pablo Blanco, CFO de Alprestamo.