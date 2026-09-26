Por qué las empresas no fallan al usar Inteligencia Artificial, sino al definir qué pedirle

Durante décadas, incorporar tecnologías disruptivas al ámbito corporativo exigía conocimientos técnicos. La Inteligencia Artificial generativa modificó ese escenario: el lenguaje natural y las herramientas no-code redujeron drásticamente esa barrera.

Sin embargo, muchas organizaciones continúan en niveles superficiales de adopción, el principal obstáculo ya no es tecnológico , sino conceptual. La verdadera brecha en la adopción de la IA no es de programación, sino de imaginación. El problema aparece antes de utilizar la herramienta : muchos profesionales no saben qué pedirle ni cómo pensar su trabajo en términos de delegación.

El resultado puede verse en empresas que compran licencias corporativas para grandes cantidades de empleados, pero sin acompañarlas con formación o gestión del cambio. La IA termina utilizándose para corregir correos, traducir textos o buscar información, en lugar de intervenir sobre procesos completos.

El salto consiste en dejar de considerar a la IA como un buscador sofisticado y comenzar a entenderla como un integrante del equipo. El profesional que mantiene un uso superficial simplemente cambia el canal de consulta: primero buscaba información en libros, luego en Google y ahora formula preguntas en un chat.

Aunque obtiene respuestas más rápidas, continúa cargando con la tarea de procesar la información y convertirla en un resultado útil. La alternativa es comprender el catálogo de lo posible, identificar qué procesos pueden ser delegados a la IA y rediseñar el trabajo a partir de esas capacidades.

Esta transformación desplaza al trabajador desde la ejecución operativa hacia la supervisión, el análisis y el criterio de negocio. La herramienta puede asumir parte de la “carpintería pesada”, pero la responsabilidad sobre el resultado permanece en la persona.

El miedo a delegar

El valor de esta transformación aparece especialmente en áreas como marketing, contabilidad, legales, finanzas y operaciones. Allí, descubrir qué tareas pueden delegarse puede generar mejoras concretas de productividad.

En el caso de un profesional no técnico del área comercial de una de las principales entidades bancarias de Argentina, el trabajador dedicaba varias horas a elaborar manualmente presentaciones ejecutivas, procesar datos, organizar diapositivas y adaptar formatos.

Luego de una intervención de una hora, se diseñó un flujo de trabajo que permitió generar esas presentaciones mediante instrucciones dictadas a la herramienta. La IA asumió la estructuración del contenido y respetó los lineamientos visuales y de marca de la institución.

El cambio permitió ahorrar dos horas semanales en esa tarea, equivalente a recuperar un día laboral al mes para dedicarlo a estrategia comercial y gestión de clientes. Estos casos tienen un punto en común: superar el temor de que delegar tareas en la IA implique perder rigor o control. La clave está en diferenciar proceso y responsabilidad. El proceso puede delegarse; la responsabilidad, no.

El valor de esta transformación aparece especialmente en áreas como marketing, contabilidad, legales, finanzas y operaciones. Archivo.

Un nuevo liderazgo

La expansión de la IA también modifica el perfil del líder empresarial. A medida que los sistemas absorben tareas operativas, pierde peso el liderazgo basado en la supervisión minuciosa de cada ejecución. El foco se desplaza hacia la formación de criterio, la coordinación entre personas y sistemas, el pensamiento basado en procesos, la innovación y la capacidad de experimentar e iterar.

Esta transformación también abre una nueva brecha entre quienes comprenden las posibilidades de la IA y quienes permanecen en usos básicos. Podemos comparar el proceso con la llegada de la computadora personal y las planillas de cálculo, cuando dominar esas herramientas representaba una ventaja diferencial que posteriormente se volvió habitual.

La diferencia actual, está en que quienes aprenden a delegar procesos no solo producen más rápido: al reducir su carga mental pueden asumir nuevas responsabilidades, participar en proyectos transversales y aportar mayor criterio estratégico.

Por eso, para las empresas que todavía utilizan la IA de manera superficial, el desafío no pasa necesariamente por comprar más herramientas, sino por aprender a incorporarlas al trabajo cotidiano. La capacitación, debe centrarse en hacer y experimentar, antes que en acumular teoría.

El verdadero cambio cultural aparece cuando un trabajador comprueba en su propio puesto que la IA puede ahorrarle tiempo, esfuerzo y fricción. Ese momento transforma la percepción de la herramienta: deja de ser una ventana de chat y comienza a convertirse en un verdadero motor de trabajo.

* Sebastián Coler, Co-founder de Aprendes.ai y Consultor de Negocio y Estrategia IA.