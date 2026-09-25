Inteligencia Artificial en las empresas: el riesgo de delegar el pensamiento

La invitación es simple de enunciar y exigente de aplicar: pensar antes de redactar la consigna y volver a pensar al evaluar la respuesta.

En días en los que líderes tecnológicos globales como Dario Amodei, CEO de Anthropic, y Sam Altman, número uno de OpenAI, se están replanteando el futuro de la inteligencia artificial y debatiendo sobre la necesidad de frenar el ritmo del desarrollo descontrolado para no perder el dominio sobre la tecnología, el debate en el mundo corporativo cobra más vigencia que nunca.

Cuando la Inteligencia Artificial piensa por nosotros Hace poco escuché una historia que ilustra esta encrucijada con precisión: el encargado de compras de una compañía global tenía que armar una compulsa de precios para una licitación. Le pidió a la IA que redactara el RFP, lo revisó apenas por encima y se lo envió a dos consultoras. Del otro lado, los comerciales de ambas firmas cargaron el pedido en sus propios sistemas sin leer en detalle los requerimientos y dejaron que la automatización redactara las propuestas. El comprador recibió dos ofertas generadas por máquinas, sin que ningún ser humano hubiera reflexionado en el proceso. Cuando le pidió a la IA que las comparara, la respuesta fue tan simple como incómoda: “Son iguales”. No es un chiste; es una fotografía exacta del riesgo que enfrentan hoy la cultura organizacional y el management. Outsourcing del pensamiento: cuando la tecnología reemplaza a las ideas.

Se están replanteando el futuro de la inteligencia artificial y debatiendo sobre la necesidad de frenar el ritmo del desarrollo descontrolado para no perder el dominio sobre la tecnología. Archivo. El valor del criterio humano Hace tiempo que venimos delegando tareas operativas en la tecnología, y eso es una decisión acertada. El problema aparece cuando el outsourcing deja de ser de tareas y pasa a ser de ideas; cuando dejamos de reflexionar y tercerizamos directamente el pensamiento crítico. Un detector claro de este fenómeno es el aburrimiento. Cuando un informe, una propuesta o un plan estratégico aburre, suele ser porque es producto directo de una respuesta automatizada sin procesamiento humano. Ocurre en reuniones laborales, cuando una persona presenta un proyecto resuelto por IA y no puede argumentar su contenido porque ni siquiera lo leyó.

El riesgo inmediato es la pérdida de diferenciación: si todos cargamos las mismas indicaciones en las mismas herramientas, todos obtenemos las mismas respuestas. Pero el peligro de fondo es la atrofia del pensamiento propio. Si no nos preocupamos por aportar un valor individual, el resultado profesional se convierte en un conjunto vacío. El cerebro funciona como un músculo: si no se ejercita, pierde capacidad. Por primera vez en la historia moderna, nos enfrentamos al riesgo de que una generación sea menos analítica que la anterior, no por falta de posibilidades, sino por el uso pasivo de herramientas que piensan por ella.

Criterio humano y tecnología El problema no es la tecnología en sí, sino el criterio con el que se utiliza. Existen profesionales que ejercen un uso avanzado de la IA generativa —cuestionando sus inferencias, pidiendo fuentes y utilizándola como disparador creativo—, mientras que otros le delegan decisiones estratégicas completas, perdiendo la autoría de su trabajo. En 1637, René Descartes formuló el célebre “pienso, luego existo”. Si eliminamos el “pienso” y pasamos directo al “existo”, la contribución individual desaparece y la persona pasa a ser reemplazable por un software.