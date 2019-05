Estiman en $500 mil millones los activos cautelados por delitos de lavado

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, afirmó anoche que los recursos "cautelados por la Justicia" a causa de investigaciones de delitos de lavado de dinero ascienden a $500.000 millones, al disertar en la Universidad Católica Argentina sobre prevención de lavado de activos.

"En causas judiciales donde la UIF actúa como querellante existen hasta el momento $ 500.000 millones cautelados por la Justicia en espera del decomiso por parte de las autoridades", precisó Federici.

"Se trabaja en el rastreo y aseguramiento de los bienes vinculados a este tipo de delitos, porque se trata de despojar a la criminalidad del producido por sus acciones ilegales", explicó Federici, quien expuso anoche ante 320 operadores de distintos sectores que actúan como "sujetos obligados" a informar sobre presuntas maniobras de lavado.

Según Federici, son "más de 80.000 los sujetos obligados registrados", que incluyen a escribanías, entidades financieras, casas de cambio, sociedades de bolsa, concesionarias de automotores, empresas inmobiliarias, compañías de seguros.

"La mayoría de los sujetos obligados registrados son operadores de seguros, que suman 35.000 en todo el país", acotó Juan Paso, superintendente de Seguros de la Nación.

"En la Comisión Nacional de Valores, tenemos 460 sujetos obligados registrados", añadió Marcos Ayerra, presidente de la CNV.

El encuentro de ayer fue el segundo realizado con los sectores calificados como "sujetos obligados" a informar operaciones sospechosas a la Unidad de Información Financiera.

"Es el segundo año que nos reunimos con todos los sectores para concientizar a los responsables de informar sobre la importancia de prevenir, porque vivimos en un país que sufrió mucho la contaminación por este tipo de delitos, y esto preocupa mucho a los inversores sanos que quieren invertir dentro del sistema económico argentino", explicó Federici.

El funcionario agregó: "Queremos poner límites a los criminales que les impidan cometer delitos; trabajamos con el foco puesto en los riesgos y actuar buscando un efecto disuasivo ante el delito y a la vez alentar al inversor sano".

"Hay que impedir que estos delincuentes generen funcionarios corruptos, por eso trabajamos de una manera como nunca se hizo en el pasado, consensuando la regulación con todas las áreas de organismos de control y con todos los sujetos obligados", añadió.

Además de Federici, quien estuvo acompañado por la vicepresidenta de la UIF, María Eugenia Talarico, Ayerra y Paso, participaron del encuentro Francisco Sosa, del Ministerio de Hacienda; Horacio Liendo, director del Banco Central y Marcelo Collomb, director del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).

El objetivo de la conferencia fue dar herramientas a los sujetos obligados para que puedan detectar riesgos de modo más eficiente, porque anteriormente a esta gestión de gobierno, "60% de las sanciones aplicadas se perdían en ese judicial".

La UIF participó ayer del juicio contra el ex vicepresidente Amado Boudou; hoy lo hará en el de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner; el miércoles deberá actuar en el juicio contra el empresario Lázaro Báez y el jueves en las acciones judiciales del caso que involucra al ex funcionario kirchnerista José López.