Es oficial: se puede abrir cuenta corriente y emitir cheques en dólares

El Banco Central autorizó la apertura de cuenta corriente en dólares que incluye la emisión de cheques sólo en formato echeqs y giros en descubierto.

En una nueva decisión que encamina al país al libre uso de monedas, el gobierno dispuso que desde hoy es posible abrir cuentas corrientes en dólares y emitir cheques electrónicos (echeqs) en la misma moneda.

La Comunicación “A” 8299/2025 del Banco Central, publicada en el Boletín Oficial, incorpora exclusivamente al dólar estadounidense como moneda extranjera admitida para operar en los bancos con las opciones que permiten la operación de cuenta corriente, entre ellos la financiación automática por giros en descubierto.

Las entidades financieras tienen hasta el 1° de diciembre para implementar mecanismos que permitan el depósito de echeq en dólares.

La disposición del BCRA establece que los cheques en dólares sólo podrán ser librados por medios electrónicos (echeq) y que la cancelación de los descubiertos deberán realizarse con fondos en dólares de libre disponibilidad del cliente.

Se extiende el uso de dólares La medida se suma a otras del mismo tenor que realizó el Gobierno en los últimos meses, entre ellos el pagos con tarjetas de débito en dólares, el uso de QR interoperable para pagos con tarjeta de débito tanto en pesos como en dólares y el DEBIN programado para pagos en cuotas en ambas monedas.