Es oficial: presentan el plan para explotar Hierro Indio y será solo una cantera de bajo impacto

Hierro Indio presentó el Informe de Impacto Ambiental para la explotación del yacimiento. Hay sorpresa porque se trata de una cantera de bajo alcance. Prevén una explotación de 10 años para abastecer a cementeras y con trabajos de tiempo parcial. En la operación contratarían a 7 personas.

Ya es oficial: el "mega proyecto de hierro" que el Gobierno anunció que ejecutaría con Hierro Indio, se transformó en una cantera para producir a baja escala insumos para las cementeras. La empresa presentó oficialmente el Informe de Impacto Ambiental para que la provincia autorice el proyecto que ahora apuesta a producir un máximo de 80 mil toneladas de hierro por año y demandará 25 puestos de trabajo en la construcción y solo 7 en la operación.

La aspiración inicial de Hierro Indio era convertirse en una mina que provea a todo el país de ese mineral para sustituir importaciones. Ahora será una cantera en la que se producirá durante dos años material a granel, con una posibilidad de estirar a 10 años esa producción. La inversión total prevista es de 3 millones de dólares y al principio la empresa trabajará con maquinaria alquilada.

El propósito del proyecto es el minado a cielo abierto del yacimiento compuesto por 2 canteras de hierro, seguido de la trituración y clasificación del mineral extraído para su despacho. No está contemplado en el proyecto el tratamiento por vía química y/o térmica del mineral extraído", describe el IIA. "El Proyecto tiene como fin abastecer con una producción de 80.000 toneladas anuales de mineral, a los clientes que demandan este producto para la fabricación de cemento. La vida útil del proyecto está calculada para 10 años. Debido a esa magnitud de producción, el proyecto se clasifica como menor o de pequeña minería", aclara.

Hierro Indio tiene una larga historia de producción que se cortó en la década del 70. En el pico de producción se extraían de 30 a 60 toneladas diarias de hierro. En 2014 llegó a la Legislatura el primer intento de reapertura de las actividades, pero no avanzó por trabas en la Legislatura. La empresa Hierro Indio reactivó la idea y en 2018 se presentó todo para la etapa de exploración, que fue aprobada por la Legislatura en noviembre del 2019. El proyecto tomó otro matiz cuando el Estado decidió relanzar su política minera. Allí Rodolfo Suarez y Alfredo Cornejo lo tomaron como emblema a través de las empresas estatales. Primero fue con Potasio Río Colorado y luego con su heredera, Impulsa Mendoza. En 2022 se firmó un convenio para que la empresa estatal financie la primera campaña de exploración, con una inversión de un millón de dólares. El contrato tenía una cláusula por la cual Impulsa Mendoza podía comprar el proyecto.

La exploración fue exitosa, pero escasa para determinar una inversión de gran escala. En total se perforaron 2.480 metros, cuando los estándares para grandes inversiones mineras multiplican ese número por 5, al menos. Impulsa Mendoza y el Gobierno tomaron a Hierro Indio como propio, literalmente. No se hizo uso de la opción de compra, pero Impulsa Mendoza se quedó con el proyecto de hecho. A través de un aumento de capital se licuó el poder de Guillermo Re Khül, el mentor de Hierro Indio, y el directorio quedó controlado por los representantes estatales. Tampoco se ejecutó el estudio de factibilidad para lo que sería, según la promesa, la mina de hierro que produciría el 30% del hierro que requiere el país y, así, sustituir las importaciones.