Es oficial: presentan el plan para explotar Hierro Indio y será solo una cantera de bajo impacto
Hierro Indio presentó el Informe de Impacto Ambiental para la explotación del yacimiento. Hay sorpresa porque se trata de una cantera de bajo alcance. Prevén una explotación de 10 años para abastecer a cementeras y con trabajos de tiempo parcial. En la operación contratarían a 7 personas.
Ya es oficial: el "mega proyecto de hierro" que el Gobierno anunció que ejecutaría con Hierro Indio, se transformó en una cantera para producir a baja escala insumos para las cementeras. La empresa presentó oficialmente el Informe de Impacto Ambiental para que la provincia autorice el proyecto que ahora apuesta a producir un máximo de 80 mil toneladas de hierro por año y demandará 25 puestos de trabajo en la construcción y solo 7 en la operación.
La aspiración inicial de Hierro Indio era convertirse en una mina que provea a todo el país de ese mineral para sustituir importaciones. Ahora será una cantera en la que se producirá durante dos años material a granel, con una posibilidad de estirar a 10 años esa producción. La inversión total prevista es de 3 millones de dólares y al principio la empresa trabajará con maquinaria alquilada.
El propósito del proyecto es el minado a cielo abierto del yacimiento compuesto por 2 canteras de hierro, seguido de la trituración y clasificación del mineral extraído para su despacho. No está contemplado en el proyecto el tratamiento por vía química y/o térmica del mineral extraído", describe el IIA. "El Proyecto tiene como fin abastecer con una producción de 80.000 toneladas anuales de mineral, a los clientes que demandan este producto para la fabricación de cemento. La vida útil del proyecto está calculada para 10 años. Debido a esa magnitud de producción, el proyecto se clasifica como menor o de pequeña minería", aclara.
Hierro Indio tiene una larga historia de producción que se cortó en la década del 70. En el pico de producción se extraían de 30 a 60 toneladas diarias de hierro. En 2014 llegó a la Legislatura el primer intento de reapertura de las actividades, pero no avanzó por trabas en la Legislatura. La empresa Hierro Indio reactivó la idea y en 2018 se presentó todo para la etapa de exploración, que fue aprobada por la Legislatura en noviembre del 2019. El proyecto tomó otro matiz cuando el Estado decidió relanzar su política minera. Allí Rodolfo Suarez y Alfredo Cornejo lo tomaron como emblema a través de las empresas estatales. Primero fue con Potasio Río Colorado y luego con su heredera, Impulsa Mendoza. En 2022 se firmó un convenio para que la empresa estatal financie la primera campaña de exploración, con una inversión de un millón de dólares. El contrato tenía una cláusula por la cual Impulsa Mendoza podía comprar el proyecto.
La exploración fue exitosa, pero escasa para determinar una inversión de gran escala. En total se perforaron 2.480 metros, cuando los estándares para grandes inversiones mineras multiplican ese número por 5, al menos. Impulsa Mendoza y el Gobierno tomaron a Hierro Indio como propio, literalmente. No se hizo uso de la opción de compra, pero Impulsa Mendoza se quedó con el proyecto de hecho. A través de un aumento de capital se licuó el poder de Guillermo Re Khül, el mentor de Hierro Indio, y el directorio quedó controlado por los representantes estatales. Tampoco se ejecutó el estudio de factibilidad para lo que sería, según la promesa, la mina de hierro que produciría el 30% del hierro que requiere el país y, así, sustituir las importaciones.
Bajo impacto
La sorpresa en la industria vino cuando con perfil más bajo del inicial se redujo todo a una cantera de bajo alcance. Tras la presentación oficial, el proyecto debe seguir el recorrido legal y técnico para obtener la Declaración de Impacto Ambiental para la explotación. Aún cuando es un proyecto de baja magnitud, debe cumplir las exigencias de las leyes 5961 y 7722. Es decir, tras la evaluación técnica pasará por la Legislatura. La inversión prometida es de 3 millones de dólares. Para operar la cantera se generarán 7 empleos. El máximo de demanda laboral en la construcción será de 15 personas.
El yacimiento que se explotará está en cercanías del cerro "Chivato", al sur del río Atuel, en el faldeo nororiental del cerro de las Aguadas y en el valle de las Aguadas. Aproximadamente a 70 km al noroeste de la ciudad de Malargüe. El acceso al proyecto se realiza desde Mendoza por ruta nacional 40, a través de El Sosneado. El proyecto será desarrollado en su totalidad dentro de la concesión minera Hierro Indio y que abarca 72 hectáreas. "Esa propiedad se encuentra dentro de la manifestación de descubrimiento “El Soldado” de 838,2 ha y todas estas a su vez se encuentran dentro del Cateo “El Guerrero” de 2.996 ha", explican en el informe.
A diferencia de las minas a gran escala, Hierro Indio trabajará con rutinas acotadas. "El proyecto considera 260 días operativos por año, con un turno de trabajo de 8 horas diarias. Basado en el rendimiento de los equipos y las distancias de acarreo, se ha determinado que dos camiones serán suficientes para el transporte de mineral y estéril", explica el IIA.
La actividad de mayor impacto serán las voladuras que se realizarán con una frecuencia de 10 días. "Las voladuras se realizarán con una frecuencia aproximada de 10 días por empresa habilitada. La estrategia para aplicar en las voladuras será la de fragmentar la roca in situ, con el objeto de reducir su tamaño, especialmente el mineral, para que pase la mayor cantidad por la zaranda de ingreso a la trituración y los sobre tamaños serán los menos. Una vez realizada la perforación, se instalarán los explosivos, probablemente con detonadores a fuego", describen. En todo el proyecto habrá dos escombreras y se generará una escombrera común.
Impulsa Mendoza tuvo cambios que generaron fuerte repercusión. Fue separado de la conducción Emilio Guiñazú y, aseguran, reperfilarán la empresa para enfocarse en la búsqueda de inversiones. Ahora tendrá por delante la explotación de la cantera Hierro Indio, para lo cual podrían buscar socios para invertir los 3 millones de dólares que necesitan. Antes, claro, la sociedad enfrentará los litigios judiciales iniciados por el ex dueño de la empresa, que cuestionó en Tribunales las maniobras que lo dejaron fuera.